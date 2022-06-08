原标题：千万学子走进考场 加油吧少年！

6月7日，2022年高考拉开帷幕。

一大早，全国各地高考考点秩序井然，考生们信心十足、满怀憧憬步入考场；考场外，老师家长们把祝福化作拥抱、击掌和鼓励，目送学子走向人生重要考场。

据悉，今年全国有1193万人报名高考，创下历史新高。面对高温、降雨及疫情防控等特殊情况，各地各部门综合施策，做好防疫、安保、交通、后勤等工作，在疫情防控常态化下形成服务高考、保障高考的强大合力，为千万学子迎战高考保驾护航。

高考第一天，内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇阳光明媚，当地440名考生在家长陪同下走进大杨树第二中学考场，成为镇上首批能就地参加高考的幸运儿。此前长达几十年中，当地考生需舟车辗转赴130余公里外的考点考试。今年大杨树镇政府投入资金153万元首次设立高考考点，建成28个标准化考场及试卷保密室，每个考场可容纳30名考生，从此告别了考生异地考试的历史。

“加油！”在北京中关村中学考点，保安为进场的每一位考生送上鼓励。中关村街道办事处副主任包长青介绍，该考点有近千名考生应考，给周边街道、路口、停车场等带来了不小压力。为此，街道提前部署，统筹调动各种资源，落实校园周边环境、交通疏导、停车等实际问题，确保各项服务保障措施到位。

在江西省南昌市，一些邻近高考考场的地铁站已提前备置了防疫用品、“助考文具袋”、医药箱、便民雨伞、温开水等供考生应急，当天搭乘地铁的考生还可优先查码进出站。南昌地铁车站工作人员李豆说，他们已提前知晓附近考点设置情况，在出入口、换乘通道和站厅进出站闸机等关键位置设置了考点信息指引，开辟了“高考绿色通道”。

为在常态化疫情防控下做好高考服务工作，陕西省西安市今年在79个常规考点、2206个考场之外还准备了24个备用考点，确保“应考尽考”“健康考试”，此外当地卫健委与教育局提前两日在全市共设校内核酸检测点160个，按照单采单检方式，为所有考生提供免费就近检测服务。

此外，科技日报记者了解到，西藏、海南等多地升级了无线电信号屏蔽设备，通过提升科技监测手段加强入场安检和考试巡查，维护考试招生公平公正。

第一场考试前，天津“高考应急服务车”驾驶员提富佳用7分钟将一名走错考点的考生按时送入考场。“哪条道红绿灯少，哪条道不堵车我都很清楚，可以为考生规划最佳路线。”有着10年出租车驾驶经验的提富佳说。

记者了解到，在天津、西安、武汉、平凉等城市，当地出租汽车行业已连续多年开展“爱心送考”志愿服务，许多像提富佳这样的“的哥”参与其中。在郑州市八中考点外，记者看到，由民警和志愿者共同搭建的“便民服务点”摆满了矿泉水等物资，八九辆大巴车构成了“高考爱心车队”正在等待接送出场的考生；武汉华昌出租车“的哥”刘国庆已连续20年参加“爱心送考”，每年，他都会为考生准备“爱心加油包”，在今年的加油包里，他准备了绿茶、风油精、中性笔、口罩，崭新的笔记本首页还留下了他的手写祝福“金榜题名、马到成功”。

7日清晨，在厦门科技中学考点外，高一学生朱佳亮和家长来到现场提前感受高考气氛，并为同校的学长学姐加油打气。上周，朱佳亮和同学们腾出课桌椅，将教室布置为考场。此刻，他每天上课的教室里已坐满考生，正准备迎接人生大考。“心情挺激动的。”尽管离高考还有两年，站在考点外的朱佳亮有些感同身受，他表示，明年高二，他还打算来高考考点实地感受氛围，以此激励自己。

“高考就像一场马拉松，心态沉稳最重要，能完成这场与自己的比赛就已经胜利了，不管结果如何，只要努力了就不会后悔！”西藏拉萨中学学生朗咔格顿说，眼下的最大愿望就是希望自己能够正常发挥，如愿考上理想大学。

（记者符晓波 李丽云 陈曦 华凌 魏依晨 史俊斌 杨宇航 王祝华 孙越 吴纯新 颉满斌）

(责编：郝孟佳、何淼)