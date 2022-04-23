新华社澳门4月22日电（记者刘刚 李寒芳）记者22日从澳门特区政府教育及青年发展局获悉，截至今年3月，已有超过3.6万人次到青少年爱国爱澳教育基地参观、研学及进行活动。

教青局表示，基地将继续开展家国情怀延展教育计划，以及组织多元互动的中国传统文化艺术展演和精选的纪录片观赏。

青少年爱国爱澳教育基地是辅助澳门青少年培养家国情怀的重要场所，于2020年12月正式揭幕。教青局随即于2021年推出家国情怀延展教育计划，结合青少年爱国爱澳教育基地，联动澳门历史学习点和教学资源，旨在让不同教育阶段的澳门学生透过活泼生动的方式认识祖国及澳门的历史和社会发展。推出至今，已有逾9700名师生参与该计划。

据教青局介绍，为丰富家国情怀延展教育计划的导赏内容，基地将继续设不同类别、具有中国传统文化特色的艺术展演，包括中国传统舞蹈、中国传统音乐、皮影戏、粤剧等，让青年学生除了在常设互动展览中了解祖国历史、教育及经济发展外，亦能深化对中国传统文化艺术的认识。

基地还将不定期在周末举办精选纪录片专场播映，包括《中国的宝藏》《创新中国》《如果国宝会说话》《舌尖上的中国》《我们这五年》《航拍中国》《超级工程》及《中国通史》等。

(责编：孙竞、熊旭)