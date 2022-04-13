记者12日了解到，国家卫生健康委、教育部联合发布公告，通知印发高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第五版），进一步指导高等学校、中小学校和托幼机构做好新冠肺炎疫情防控工作。通知明确，要压实校园防控主体责任，有序落实常态化防控与应急处置措施。修订后的三版技术方案调整情况主要有以下六个方面：

一是强化常态化疫情防控管理要求，根据不同学校环境和师生来源特点，针对性落实校园出入管理、师生员工管理、重点场所和区域管理、环境卫生整治、校内个人防护等措施，着力防范疫情输入校园。

二是增加校园常态化疫情监测预警，及时监测疫情形势变化，严格实施人员健康监测、体温检测、晨午检和因病缺课缺勤追踪登记等措施，定期组织师生员工开展核酸检测抽检。如所在县（市、区、旗）发生疫情，要根据疫情扩散风险加密核酸检测频次，提高核酸检测抽检比例，鼓励增加抗原检测，加强学校疫情早发现力度。

三是细化完善疫情应急处置要求，如校园出现疫情后，要立即完成常态化和应急机制转换，做好传染源控制和管理、风险区域与风险人员划定管控，有序落实封闭管理、人员转运、核酸检测、健康监测、环境消毒和垃圾处理等，确保最短时间遏制疫情传播蔓延。

四是对适龄人群疫苗接种工作提出要求，坚持知情、同意、自愿原则，鼓励3岁以上适龄无接种禁忌人群应接尽接，推进符合条件的18岁以上目标人群加强免疫接种。

五是强调做好师生员工人文关怀和服务保障，加强疫情防控期间宣传引导和心理疏导，及时回应师生员工合理诉求和关切。

六是强调校园疫情防控的督导检查和风险排查，相关部门安排专人定期检查评估，确保学校疫情防控各项措施落到实处。

(责编：何淼、熊旭)