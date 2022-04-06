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一零一中学学生祭扫“三·一八”烈士墓

2022年04月06日08:46 | 来源：北京青年报
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原标题：一零一中学学生祭扫“三·一八”烈士墓

　　清明节前夕，来自北京一零一中学的学生来到圆明园“三·一八”烈士纪念碑前，在苍松翠柏间高唱起《义勇军进行曲》，为先烈祭扫，寄托哀思、坚定信仰。

　　作为革命老区进入北平（北京）的唯一一所中学，一零一中学早在1948年就建立了青年团组织，每年清明祭扫“三·一八”烈士墓、进行思想教育，是学校由来已久的传统。今年清明又至，学校初二年级少年团校的部分同学在校领导和老师的带领下，来到校园毗邻的圆明园，祭扫和缅怀沉眠在这里的数十位先烈。

　　随着国歌声在圆明园上空响起，同学们昂首挺胸、声音铿锵，注视着国旗齐声高唱。随后，挂着写有“革命先烈永垂不朽”挽联的花圈被两位同学庄重而小心地放置在墓碑下。百合代表的高雅、菊花表示的悼念，正是同学们想要表达的心情。临别前，同学们纷纷把胸前佩戴的白花挂在了纪念碑旁的青松翠柏上。

　　长眠在这里的“三·一八”烈士包括鲁迅先生曾撰文纪念的两名女学生——刘和珍、杨德群。参加祭扫的刘靓同学说：“鲁迅先生的《记念刘和珍君》虽然是高中课文，但我已经看过了。当年参加游行请愿甚至牺牲的大多是风华正茂的青少年，他们为理想信念赴汤蹈火的精神将和鲁迅先生的文字一起代代相传，激励每一代年轻人奋发努力，不负忠魂。”（记者 雷嘉）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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