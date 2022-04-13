人民网北京4月13日电 （记者孙竞、李依环）12日，国家体育总局科教司网站发布了关于2022年优秀运动员本科保送推荐名单的公示，经相关招生院校、省级体育行政部门、体育总局运动项目管理中心和协会等审核，共有873名运动员通过审核，获得保送上大学的推荐资格，公示时间为2022年4月12日至4月19日。保送推荐名单显示，乒乓球运动员樊振东拟被保送上海交通大学。

国家体育总局科教司网站截图。

今年25岁的樊振东，出生于广东省广州市，2012年进入中国国家乒乓球队。2016年，樊振东在男子世界杯乒乓球赛男子单打比赛中夺冠，成为男子世界杯史上最年轻的冠军得主。在去年举办的东京奥运会上，樊振东获得男单亚军、男团冠军。在国际乒联最新的世界排名中，樊振东仍然位居男单第一位，这已经是他连续24个月高居男单榜首。

12日晚，上海交通大学通过官方社交媒体发文：“欢迎新的交大青年：樊振东！”记者了解到，乒乓球运动员马龙、许昕均为上海交通大学校友。孙颖莎、王曼昱为该校2019级本科生。

上海交通大学官方微博截图。

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