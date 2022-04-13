“一带一路”建设的开展带动了巨大的建设需求，进而产生大量的人才需求。共建“一带一路”国家的广大人民特别是年轻人，主观上有着强烈的职业发展诉求，但部分国家职业教育发展水平较低，需要更多职业培训项目。企业希望从市场上得到高素质的工程技术人才、管理人才和劳动者，提高企业劳动生产率；项目所在国政府也希望本国青年通过建设项目得到实际锻炼和有效培训，成为推进国家工业化和现代化的生力军。在这样强劲的需求牵引下，我国“鲁班工坊”等职业技术培训机构随着“一带一路”建设的快速推进走向世界，花开海外。《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中,也提出“探索‘中文+职业技能’的国际化发展模式。服务国际产能合作，推动职业学校跟随中国企业走出去。完善‘鲁班工坊’建设标准，拓展办学内涵”等要求。

职业技术培训机构在海外的健康快速发展除了与经济密切相关外，还涉及语言学习、民间交流、文化磨合等诸多因素。来自不同国家的老师、学生，必须在职业技术和管理技能培训中不断增进彼此之间的了解、理解与信任。经过这样一个过程后，受聘于中国企业的外国学员能更快适应生产需求，也获得更加积极的个人成长。我国在其他国家进行职业教育培训和项目建设时，也必须学习、理解、尊重相关国家的法律、制度、文化等，积极融入社会环境中，与相关国家及其合作伙伴共同发展。

“鲁班工坊”项目在海外取得的良好效果，为更多职业教育项目走出去提供了示范。今后开展海外培训的过程中，要加强政府指导和引导，把服务高质量共建“一带一路”作为基本宗旨，与共建“一带一路”国家、企业、项目形成紧密良好的合作关系，实现可持续发展。

（作者：胡必亮，系北京师范大学一带一路学院执行院长）

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