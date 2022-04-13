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让职业教育助企出海、与企同行

2022年04月13日05:27 | 来源：光明日报
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“Thank you very much！”2020年12月8日，远在非洲布隆迪外交部工作的Tharcisse通过微信，向我们学院王永学老师致谢。那段时间，他为当地企业苦苦寻求合作伙伴无果，便求助于曾经的授课老师王永学。王老师在3个小时内就帮他对接上了非洲地区华为联络人，解决了他的燃眉之急。

Tharcisse与我们学院的缘分，始于2019年11月商务部组织的非洲法语国家电信基础设施建设研修班。当时，来自非洲几十个国家的学员在深圳学习电信基础设施建设。我校教师讲授的华为5G、宽带接入、云服务等相关课程，给学员们留下了深刻印象，有学员现场就咨询起学校的招生事宜。

类似课程不仅在非洲深受好评，在欧洲同样大受欢迎。2019年，德国巴特夫登堡大学教师们到访我校后，主动邀请我校教师前往德国授课。

针对中国企业推动“一带一路”建设时面临的人才痛点，我们学院与企业深度合作，建设了“5G移动通信系统”“云服务”等一批ICT新技术领域的英文课程，加强国际人才培养。从2018年至今，学校累计为保加利亚和非洲30多个发展中国家开展线上线下“5G移动通信系统”、数据通信、电信基础设施建设等相关培训30多场，服务1000多人次。2020年，在联合国高等教育创新中心IIOE平台上，深职院电信学院与人工智能学院开发的5门英文在线课程，在线学习人数突破5000人。

目前，我们学院已在马来西亚、保加利亚、德国、乌克兰设立6个汉语语言文化与职业教育培训中心，构建起了从汉语语言到通信工程等多元专业全覆盖的国际课程、标准开发推广体系。我们与马六甲马来西亚技术大学合作的“中马职业技术教育培训中心共建项目”，入选首批“中国-东盟双百职校强强合作旗舰项目”。

助企出海、与企同行。今后，我们将在这条路上坚定走下去，培养一批懂汉语、通文化、精技能的“一带一路”建设者，打造一支与企业“同呼吸、共命运”的高水平海外本土人才队伍。（深圳职业技术学院电子与通信工程学院院长 宋荣）

(责编：孙竞、熊旭)

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