“孙老师，最近好吗？要不是疫情，真想再去中国看看。”看到当年莫桑比克师资培训班学生马畅使用微信发来问候，我的内心涌起暖流。

近年来，济南职业学院积极助力“一带一路”，为共建国家培养职业教育师资。2017年莫桑比克职业教育师资培训班就是我们的重点项目之一。应莫桑比克总统纽西来校调研后的委托，我们针对30名莫桑比克职业教育教师开展了为期5个月的职业能力培训。

我们为其定制了内容丰富的培训包，共建语言课堂、专技课堂、职业课堂、文化课堂这“四个课堂”。

语言课堂是首要。为了让学员们更快融入学习，我们成立了由优秀青年教师组成的语言教学组。

专技课堂是重中之重，我们投入30余名教师，提供中德双元制、机电一体化技术和计算机人工智能等不同方向的授课包，满足学员们的多元需求。

职业课堂带学员们走出校门，在参观实践中获得提升。学员们赴青岛参观海尔集团、海信集团和青岛啤酒等企业。在返程中的交流会上，大家深受触动，谈得最多的是“创新”。

我们特别注重文化课堂建设，多次开展“非遗进校园”实践体验活动，带领学员们走进文化场所和非遗基地，感受中国深厚的文明底蕴。莫桑比克的学员们也在运动会、元旦晚会上展示了精彩的非洲舞、非洲鼓。

从2002年进入济南职业学院任教以来，随着我国职业教育的快速发展，我的工作节奏也从“慢慢地走”变成了“快跑起来”。之前都是我们到德国学习先进理念，现在却能向其他国家介绍中国的职业教育经验，这让我非常自豪。待疫情稳定后，我们将继续与莫桑比克开展深层次交流合作，唱响中国职教“好声音”。（山东省职业教育教学名师、济南职业学院智能制造学院副院长 孙玉峰）

(责编：孙竞、熊旭)