成都学生：“学习了国家开放大学思政课后，我可以将思政课学习的内容与工作生活融汇贯通，拓广了学习领域与知识面。”

武汉学生：“思政课程学习界面友好，方便学习操作，内容排列一目了然。课程内容新颖、实用，与生活紧密相关。”

青海学生：“通过国家开放大学学习网，我了解了很多新思想、新知识，课程中的很多内容也帮助我解答了内心的疑惑，让我对未来不再迷茫。”

内蒙古开放大学成教学院：“在社区、老年学院的授课过程中，教师将视频资源融入教学过程，让学生深入理解专题内容，教学效果得到了学生良好反馈。”

北京市永定路学区管理中心：“国家开放大学提供的宝贵资源，拓展了老师和学生的视野，使中小学生能够直观的了解史实。”

吉林开放大学成教学院：“使用国家开放大学思政课程视频资源，面向我省工会求学圆梦成人教育学员开展思政课程教学。课程得到了教师及学员的充分认可，极大提高了学校成人教育思政课程教育教学水平，为服务吉林终身学习体系建设提供了坚实保障。”

北京开放大学成教学院：“思政课程视频资源丰富，采用五分钟视频方式讲解知识点，视频制作水平高，内容设计科学合理。微视频的形式，减轻了学生的学习压力，帮助学生迅速掌握知识点内容。”

……

国家开放大学思政课程自上线以来，受到了来自广大学生和院校机构的好评与认可。

近年来，国家开放大学认真落实立德树人根本任务，不断推进思政课程建设改革发展，加强统筹设计，发挥开放大学体系与信息技术优势，打造百门“大片式”思政课，辐射多所院校机构，覆盖数千教师，惠及百万学生，五创融合，推动国家开放大学思政课程建设高质量发展。

一、创建教学资源，汇聚体系团队力量

学校组建了由“马工程”专家领衔的专家团队、技术团队和教学设计团队，共同打造“大片式”微课程，创新教学资源。课程统一采取模块化专题式学习，将基于思政课教材理论逻辑体系转化成教学问题逻辑体系，重新谋篇布局，设立专题式学习框架。细分每一专题知识点，建设近400个5—10分钟的“大片式”微视频，把音视频、图片、动画等作为核心要素，让书本上的文字“活”起来，将价值观、理论评述“化整为零”融入故事讲述中，体现出时代感、创新性。

加强数据驱动，利用大数据分析每个学生学习过程的各个环节，识别、挖掘、归纳、汲取其有效数据，从中总结提炼教学重难点，持续改进课程资源建设。通过教学大赛、研学、实践教学等方式汇集分部特色优质资源，同时将学生学习过程中的问题、见解与教学问题逻辑体系对接、融合，生成教学资源，实现课程资源的持续优化，体现理论性和实践性的统一。

二、创作“思政金课”，提升课程资源影响力

国家开放大学不断新建、完善课程资源，完成系列微视频《中国精神》21个，入选教育部主题出版物。制作的《历史的选择——马克思主义与中国共产党的诞生》，入选中宣部主题重点出版物。邀请校党委书记、校长荆德刚主讲《知史爱党 做忠诚奋进的国开人》，中共中央党校（国家行政学院）教授沈传亮录制《习近平总书记“七一”讲话精神学习》微视频12讲、录制《十九届六中全会精神解读》微视频14讲，制作百年党史系列微课程21讲，完成习近平新时代中国特色社会主义思想12个微视频制作与更新，完成马克思主义基本原理概论的21个案例资源的补充。

2018—2020年度参与思政课学习学生数累计达934.2万，学习行为发生总数累计为45.16亿次。2021年春季学期，学生学习行为总数达14亿余次。学校在“荟学习”平台上向社会学习者开放课程资源，学习总人数达到8万余人。学校与通辽职业学院等38所机构院校签订共享思政课协议，学习人次共计1771257人。为北京市海淀区永定路学区等思政课教师培训提供306讲微视频课程资源，服务北京市中小学思政课教师，产生了积极的示范和辐射作用。

三、创新学习方式，实施自主性学习

学校立足在职成人学习特点和在线信息技术优势，探索以学习者为中心的自主学习方式。创设“自主学习任务单”，学生可按“导学测问拓”进阶式的任务单自主管理学习计划，实施全过程考核，采取制度终结性考试及格和总成绩及格的“双及格”制度。

打造“一平台三课堂”，一平台即融“导学测问拓”一体化运行的“一站式”国家开放大学学习平台，PC端、移动端可同步学习，助力学生处处能学、时时可学；三课堂即制度化的翻转面授课堂、运用信息技术的云课堂及挖掘区域特色资源的实践课堂，线上线下相结合提供立体化的助学支持。

四、创优服务支持，构建“全过程”支持服务模式

组建大规模教学团队，统筹分部、学院、学习中心和行业学院的思政课专兼职教师。学校300余名体系责任教师组成网络教学核心团队，负责教学资源和教学活动顶层设计，近5000名专兼职辅导教师组成网络教学实施团队，负责落实教学过程。实施包括形成性考核和终结性考试的全过程考核，并且采取“双及格”制度，即要求终结性考试及格和总成绩及格。

为“导学测问拓”每项学习任务设置适当的时间和任务量并明确支持服务主体，两级教学团队协同落实，管控学习任务。专题微课采用学习解锁式设计，对学习全过程进行伴随式数据采集分析，加强信息技术应用，为“全过程”支持服务提供精准依据。

五、创强教师队伍，建设思政育人“主力军”

多措并举全面提升教师课程思政建设能力。各教学部门将课程思政建设内容和要求纳入骨干教师培训、课程思政专项培训、学科专题讲座等培训活动，积极开展讲座、教学观摩、教学工作坊、教学大赛等各类竞赛交流活动，搭建课程思政交流学习平台。

面向办学组织体系组织开展“国家开放大学政法类专业课程思政教学设计大赛和说课大赛”等活动，强化先进典型示范引领，着力提升专业课教师课程思政建设的意识和能力。提升教师科学研究水平与能力，策划组织“当代中国马克思主义理论研究高层论坛”与各类学术沙龙活动，鼓励教师通过申报课题与发表论文，推进课程思政往深里建、往实里干、往高处走。

国家开放大学各专业以课程思政教学改革为抓手，将课程思政有机融于教学全过程中，利用直播教学和直播公开课，通过学生喜闻乐见的形式将思政元素巧妙融入课程，潜移默化地提升了学生的思想水平和政治觉悟。近年来，国开课程思政建设成绩显著，7门课程获评国家级课程思政示范课、示范教学团队，14位教师获评国家级课程思政教学名师。

来源：国家开放大学供稿

(责编：郝孟佳、秦华)