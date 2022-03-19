任冠青

“现场人又多又杂，我也不好讲得太深太细，导致低年级的学生听得很懵懂，特别是女生又感到害羞，最终效果非常不好。”近日，湖北省宜昌市中心人民医院医生惠燕向中青报·中青网记者讲述了一次尴尬的授课经历。她当时所讲的主题是中学生性教育，400多名不同年级的学生，加上家长、教师，全都坐在台下一起听课，课程最后只能“在尴尬中收场”。

近年来，青少年遭受性侵的新闻不时见诸报端，越来越多的人意识到：中小学性教育绝不是可有可无的小事，增强孩子的自我保护意识和能力，帮助他们建立正确的性别观念，对预防性侵害有着至关重要的作用。

今年全国两会期间，有代表委员建议将防性侵课程列入中小学必修课，也有代表委员指出了当下学校性教育存在的问题。课程缺乏顶层设计，全国范围内没有统一教材，缺乏专业师资队伍等，都是当下中小学性教育面临的现实困境。如何让青少年性教育课上得科学、有效，值得社会深入探讨。

要让孩子建立正确的性别意识，大人首先要对这一问题“脱敏”。如果授课老师在心理上仍觉得别扭，只是浅尝辄止、敷衍模糊地教学，孩子们自然只能听得云里雾里。如果家长脑中满是陈腐观念，一味将性问题神秘化，甚至“谈性色变”，过度敏感地干涉学校正常教学，科学的性教育同样无从谈起。

从人性规律上看，青少年对性知识产生好奇是很自然的事情，没必要太过紧张、讳莫如深。学校和家长要做的，应该是大方应对，以循序渐进的方式进行引导，帮助他们一步步解答成长中的疑问和困惑。如此一来，既能做好事前防范，增强青少年的自我保护意识，免受性侵“黑手”的伤害，也能避免孩子们自己暗中“找答案”，受到物化异性、性别羞耻等偏见的误导。

性教育不能一蹴而就，需要系统的课程设计和科学的讲授方法。正如惠燕医生的“尴尬”经历表明的，在不同年龄段，学生的心理状态和接受能力有所差别，若是不加辨别地向他们灌输性知识，会缺乏针对性，授课效果也难以保证。对此，首先要让性教育进校园常态化、系统化，为分阶段教学提供基本条件。学校应加强重视程度，配备专业的授课教师队伍，不能动不动就让其他学科老师“代讲”，把性教育视为一门“虚设”课程。

教材编纂也要符合青少年成长规律，经得起专业推敲。此前，针对一些地方的性教育教材，不乏围绕内容是否“过于直白”、是否涉嫌性别歧视所产生的争议。2017年，杭州一位家长吐槽学校发的《珍爱生命——小学生性健康教育读本》“尺度太大”的新闻，就曾引发社会热议。家长心存疑虑、担心性教育教材的“尺度”问题，是关心孩子的正常表现。对此，教材编纂方还需和学校、家长保持沟通，及时了解一线教学反馈情况，针对合理意见进行内容调整，打消不必要的顾虑，从而增进各方理解，更好达成共识。

性教育涵盖的内容非常广泛，除了基本的性知识和性道德，还包括与异性相处的适当方式，健康的婚姻观与情感观，树立性别权利意识等。当下，不少年轻人坦言，直至步入大学、进入社会，他们都不知道怎样自如、坦然地与异性交往，由此产生诸多烦扰。可见，一味回避问题只会导致孩子在思想和行动上的不成熟。如果他们从小就能接受科学引导，逐步形成对两性问题的科学认知，自然能为此后的成长扫清障碍。

不论是为了保护未成年人免遭侵害，还是为了更长远的考虑，青少年性教育都是不可或缺的存在。中小学性教育课不能“糊弄”，更不该“在尴尬中收场”，把课开足、上好，才能呵护孩子们健康成长。

任冠青 来源：中国青年报

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