原标题：广东：高中体育不合格者不能毕业

日前，广东省体育局和广东省教育厅联合印发《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》（下称《意见》）。《意见》提出，开展大中小学校学生体育素质评价，逐步提高中考体育分值，高中成绩不合格者原则上不能毕业。

广东省体育局官网截图

《意见》提出要开展大中小学校学生体育“素质评价”。从2022年秋季入学新生开始，采用“素质评价+统一考试”模式，并逐步提高体育中考分值。高中实施体育学业水平考试，采用“素质评价+终结性专试”测评模式，原则上，成绩不合格者不能毕业。

《意见》明确，中小学每天上午安排不少于30分钟的课间体育活动，鼓励中小学每天开设一节体育课，当天没有体育课的，下午安排不少于40分钟的课外体育锻炼，并适量布置体育课外作业。

《意见》提出，坚持“健康第一”的教育理念，以“一体化设计、一体化推进”为基本原则，从加强学校体育工作、完善青少年体育赛事体系、加强学校青少年体育训练、加强各级各类体育运动学校建设、规范发展社会体育组织、推动粤港澳大湾区青少年体育发展、加强组织实施等7个方面提出了24条体教融合的具体任务和要求。

广东省体育局副局长林瑛表示，早在2020年年底，体育和教育部门就联合启动了《意见》的编写工作，经过12次研讨会、专家组深入调研论证和向社会广泛征求意见后最终成文。

广东省教育厅二级巡视员邱克楠说：“形成《意见》的所有环节都是在体育、教育两个部门的协同统筹和共同组织下进行的，文件的撰写和印发过程本身就是我省体教融合的一个缩影。”

（记者王浩明）

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