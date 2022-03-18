原标题：严查假证！人社部开展“山寨职业证书”专项治理

记者17日从人力资源和社会保障部获悉，该部门近日印发通知，对面向社会开展的与技能人员和专业技术人员相关的技术技能类培训评价发证活动进行专项治理。

据人社部相关负责人介绍，近段时间以来，一些机构和单位以新职业的职业资格、职业技能等级等名义，随意举办培训、评价、发证活动，乱收费、滥发证。还有一些机构和单位虚假或夸大宣传，甚至假冒权威机构名义组织培训、评价、颁发证书等，社会对此反映强烈。为维护广大群众合法权益和社会诚信，保障国家职业资格和职业技能等级制度体系规范运行，人社部自3月起对技术技能类“山寨证书”进行专项治理。

这次专项治理的重点为检查是否违规使用有关字样和标识，虚假或夸大宣传，特别是是否存在违规培训、违规收费等情况。比如超出办学许可范围或无办学许可证开展培训；违法违规增加收费项目、提高收费标准；非法颁发或者伪造培训证书、职业资格证书、职业技能等级证书，甚至不培训或培训走过场直接发证；恶意终止培训、抽逃资金等。

通知要求对发现的违规违法情况坚决纠正查处。人社部将会同有关部门对媒体报道和群众投诉举报集中的典型问题进行调查核实处理，建立“黑名单”制度，将违纪违规培训机构和评价机构纳入“黑名单”，对技术技能类培训评价发证活动实行常态化管理。（记者姜琳）

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