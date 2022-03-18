原标题：回归儿童视角 让孩子看见“绿水青山”

【教师讲述】

讲述人：清华大学附属小学教师 梁营章

如何在思政课上让儿童看见“绿水青山”？为讲好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》（小学高年级）第十讲《绿水青山就是金山银山》，我下了一番功夫。

上课前，我反复精读《读本》原文、党的十九大报告以及《习近平谈治国理政》第一、二、三卷中关于生态文明建设的内容，提炼出三个问题——“绿水青山就是金山银山的含义是什么”“为什么说绿水青山就是金山银山”“怎样才能让绿水青山常在”。

带着问题，学生们阅读了余村的今昔变化故事，自编情景剧再现了村民们思想转变的过程。读本中有塞罕坝荒漠变绿洲的故事，我给孩子们播放了视频材料，并请去过那里的同学讲述感受。在读本基础上，我又补充了库布齐沙漠生态治理的真实例子。

三个案例层层深入，课堂讨论生动活跃。学生知道了什么是“可持续的绿色发展”——既要满足人们对美好生活的向往，有“金山银山”的物质保障；又要“青山常在，绿水长流”，人与自然和谐共生。

“作为小学生，我们能做什么？”借着讨论的热乎劲儿，我抛出问题。

节约用水、垃圾分类、少用塑料袋……积极发言后，班里有了上操时间的“关灯员”；有同学用图画表达人与自然和谐共处的美好心愿；有同学到社区当垃圾分类志愿者……

和学生一起面对真问题，一起回到儿童生活中，才能通过课堂链接起儿童与更宽阔的世界，让理论光辉照亮美好人生。

（本报记者 邓晖、周世祥采访整理）

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