本报北京3月17日电 （记者喻思南）记者17日从中国科协获悉：中国科协、教育部、科技部等7部门近日联合印发通知，共同开展科学家精神教育基地建设和服务管理工作，旨在从国家层面推动科学家精神教育基地命名工作规范化，充分发掘和利用科学家精神教育资源，鼓励社会力量积极参与科学家精神弘扬工作。

科学家精神教育基地是展示、宣传在中国共产党领导的各个历史时期中，为科技进步、民生改善、国家发展作出重要贡献的科学家个人和团队先进事迹，具备教育功能的示范性场所，主要依托科技馆、国家重点实验室、重大科技工程纪念馆（遗迹）、科研院所、科技类人物纪念馆和故居等设施建设。

通知要求，各级要动员本地区、本领域、本系统符合要求的机构和单位积极参与科学家精神教育基地申报工作，并深入挖掘宣传本地区、本领域、本系统有关单位开展科学家精神弘扬工作的特色做法、典型经验和先进事迹。在评审命名方面，4月底组织专家评审，5月上旬向社会公示，5月下旬颁发证书和授牌。入选的科学家精神教育基地要开展弘扬科学家精神特色学习教育活动，讲好科学家故事，弘扬科学家精神。

据悉，中国科协将设立专项活动工作经费资助科学家精神教育基地开展特色展览和活动。条件成熟后，适时建设科学家精神教育基地资源共享平台，支撑基地协同发展，支持鼓励基地通过组建区域联盟等形式开展联合行动，形成品牌效应。

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 11 版）

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