原标题：绚烂的教育之花在中西部绽放

三月伊始春意浓，在甘肃省静宁县第一中学的校园里，几朵“花蕾”正含苞待放。

“一年级新生”张薇和往常一样站在讲台上，自信阳光。3月6日，张薇接受科技日报记者采访时说，她在静宁县教育局去年组织的紧缺型人才引进校招中脱颖而出，成为静宁一中教师队伍中的一名“新生”。

于学校而言，教师队伍注入了新鲜血液，于个人而言，张薇找到了实现理想的平台。

我们正向西部走来

2021年，静宁一中签了11名省部属重点大学毕业生，这对这所省级示范性普通高中来说，无疑是一件大喜事。

2021年全国两会期间，习近平总书记看望了参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员，并参加联组会，听取意见和建议。

中科院院士、兰州大学校长严纯华委员在发言中表示：“近几年，中西部高等教育取得了明显进步，但与东部相比，依然存在较大差距，且有进一步拉大的可能。”

“教育不平衡不充分问题，跟区域发展不平衡不充分密切相关。我们应该通过提升中西部教育水平来促进中西部经济社会发展，通过解决教育不平衡带动解决其他方面的不平衡。”联组会上，习近平总书记深刻阐明教育发展与区域发展的辩证关系。

在全国政协委员、西北师范大学校长刘仲奎看来，过去这一年，越来越多的教育力量正在向西部汇聚。

就刘仲奎所在的甘肃省来讲，2021年，甘肃省实施了“能力提升”项目，改善了2886所义务教育学校的办学条件，惠及156万多名学生。对4956名升入普通高校的城乡一二类低保家庭子女给予入学资助4605万元的支持，同时增加了职业教育本科院校两所，为高等职业教育的高质量发展奠定了良好的基础。

过去的一年，甘肃教师队伍建设也实现了新突破。全省创新实施乡村小学全科型教师培养培训方案，首次实施小学教育专业学生定向培养计划，首次实施国家和地方优师计划，教师队伍建设焕发出新的生机。国培省培、教师能力提升等项目培训教师11.8万人次，特岗、“三区”专项和银龄讲学计划选派6000多名师生支教70个县区的中小学，“为教师亮灯”、优秀教师先进事迹巡展、“园丁奖”评选表彰等系列活动掀起尊师重教的浓厚氛围。

用足人才“西进”国家政策，打造高水平人才队伍

“雁阵声中柳芽新”，成绩喜人，但只有持之以恒地做好中西部教育才能不辜负嘱托。

在今年的全国两会上，刘仲奎建议，应该优化考核、评估、激励等制度，建立多元化、多层次的学科评估、教育教学质量评估、重大项目、重点人才计划等评估考核体系。同时，充分考虑西部省属高校高层次人才引进困难，且人才流失严重的状况，国家层面释放更多政策空间，如新增学位授权点进一步向西部省属高校倾斜；中央财政进一步加大对西部省属高校专项资金投入，从向地方转移支付的资金中划出专门经费，保障西部地方财政有能力加大对省属师范院校的投入。

刘仲奎表示，要用足用好《关于新时代振兴中西部高等教育的若干意见》中“积极推动人才西进”的国家政策和“双一流”建设高校博士生招生计划中设立“中西部高校师资培养计划”的政策，建设一支长期扎根学校、政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高水平创新型教师队伍，强化高层次人才支撑引领作用，打造高水平人才队伍。

今年严纯华带到人民大会堂的提案之一就是“提振西部教育”。严纯华认为，中西部高等教育迎来了自恢复高考以来又一个重大发展机遇。国家将以兰州为战略支点，充分发挥高水平大学的龙头带动作用，进而辐射引领西北高校发展，提升西北区域的高等教育水平。各地区各部门也将振兴中西部高等教育摆在突出位置，系统谋划、统筹推进、加大支持。这对于包括兰州大学在内的高校无疑是重大利好。

严纯华建议，可在甘肃设立高等教育改革先行区，全面推进甘肃高等教育在发展理念、模式和路径上的创新，使兰州成为连接西北和东部地区“东接西送”的结点，进而辐射引领西北高校发展，推动中西部高等教育振兴；兰州大学应该发挥龙头带动作用，以兰州为战略支点，布局建设体现区域特点、服务国家战略、机制灵活的西北高等教育创新综合平台。

“捧着一颗心来，不带半根草去”。老一辈教育工作者的精神正在中西部大地上传承，爱与希望的种子正在发芽。（记者 颉满斌）

(责编：温璐、吴楠)