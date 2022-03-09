原标题：熟记点位特点 提供礼宾服务

在北京冬奥会期间，许多国家政要、国际奥委会官员都来到国家速滑馆参观或者观看比赛，“奥林匹克大家庭服务与礼宾”这一岗位就是为了迎接贵宾而设。北京语言大学德语笔译专业研究生谷羽桐是这个岗位中的一员。作为北京语言大学国家速滑馆礼宾志愿者的领队，谷羽桐既要完成自身的礼宾服务，还要承担起团队活动的组织工作，以确保各项工作顺利开展。“经过大家的共同努力，我们在冬奥志愿服务中将最好的状态展现了出来，交出了一份令人满意的答卷。”谷羽桐说。

在岗位上，谷羽桐主要承担的是场馆验证点和看台的礼宾服务任务。比赛期间，根据每天的点位安排，她要从事证件查验、区域边界管理、流线引领等礼宾服务。这些工作对志愿者的细心和认真程度提出了很高的要求，也给谷羽桐带来了不小的挑战。

“每一个点位的职责都不同，而且我们的点位每天都是轮换的，需要熟记每个点位的特点和职责。”谷羽桐说，“无论在哪个点位上都需要回应奥林匹克大家庭成员所提出的问题或需求，这样的任务是随机的和多样性的，我必须随时随地做好准备。”

冬奥会礼宾服务的经历令谷羽桐深有感触，她说：“有一天，国际奥委会主席巴赫先生在助手的陪同下来到国家速滑馆，我服务的点位距离他们比较近，在看台上为他们做了流线引导。巴赫先生临走的时候对我说：‘谢谢你的志愿服务，你们做得很棒，再见。’虽然只是简短的交流，但我心里感觉特别温暖，我想这就是我们志愿服务的价值吧。”

在做好礼宾服务之外，作为北京语言大学冬奥志愿者临时团总支委员，谷羽桐还有很多工作要做。她和同伴们承担起了各类团学活动的组织工作，如志愿者新年活动、集体生日会、元宵节活动等；她要协助驻地开展疫情防控工作，每天监测同学们的身体状况，收集信息，并于每天上午10点、晚上7点将信息上报；她也是宣传组成员，需要录制志愿服务过程中的点点滴滴作为视频素材，并按时上交制作Vlog。每项工作叠加在一起，谷羽桐的工作压力可想而知。但她合理安排时间，妥善处理这些压力，出色地完成了自己在冬奥志愿服务中的使命。

其实，谷羽桐的工作早在冬奥合开幕前几个月就已经拉开了“帷幕”。作为礼宾岗学生领队，前期的线上培训、线下教学和实地踏勘中都能看到谷羽桐的身影——线上培训时，谷羽桐要准确告知每位志愿者培训时间、线上会议房间号等具体信息，并确认每一位同学按时出席；线下教学中，她组织同学签到签退，并为无法到场的同学安排请假事宜；场馆踏勘时，她为同学们联系车辆，向场馆上报到访信息，并在踏勘过程中组织同学们有序参观。“这些工作虽然琐碎繁杂，但也确实锻炼了我的组织和协调能力，遇到再难的事情我也不犯怵了。”谷羽桐说。（记者 宋翔）

(责编：温璐、吴楠)