为深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕立德树人根本任务，助力完善德智体美劳全面培养的育人体系，促进学生健康成长全面发展，2022年春季开学伊始，南京邮电大学第23届研究生支教团成员分别在新疆生产建设兵团第八师石河子市第二十九中学、青海省三江源民族中学、贵州省铜仁市沿河土家族自治县板场镇初级中学和四川省大竹县第二中学开展了培根铸魂、启智增慧的“开学第一课”主题教育实践活动。

赓续精神血脉，一堂深入人心的红色文化教育

兵团分队于石河子市第二十九中学小学部开展“少年强 中国强”主题少先队会，带领少先队员学习党的历史，厚植爱国主义情怀。在队会上，兵团分队成员首先带领同学们重温入队誓词，合唱中国少年先锋队队歌，增强少先队员不忘初心跟党走，争做共产主义接班人的决心。利用视频和课件带领同学们回顾少先队的历史，了解少先队的性质、目的和标志，结合少先队员正确行队礼、规范红领巾的佩戴以及党史知识问答、自由发言等环节，引导全体少先队员学习先进榜样，践行社会主义核心价值观，努力成为中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

弘扬雷锋精神，一堂引人入胜的志愿文明教育

青海分队将雷锋精神的种子根植于学生心间，把雷锋精神广播在祖国的西部大地，建立起青海省三江源民族中学“志青春”志愿服务社团，在“开学第一课”上奏响团歌、重温初心、庄严宣誓，用一枚枚“心手标”徽章书写奉献的青春承诺。“做大海里的一滴水”“做一颗永不生锈的螺丝钉”，生动的志愿文明教育引领着广大共青团员和青年志愿者为班级做一件好事，为学校做一件好事，为社会做一件好事，让雷锋精神代代相传。

用活“冬奥”素材，一堂别出心裁的思想政治教育

贵州分队有效激活冬奥精神的育人元素，深度挖掘冬奥精神中宝贵的育人价值，凝集思想政治教育合力，弘扬体育文化精神，在“开学第一课”上通过重温精彩、集中宣讲、自由分享等多种形式引导学生学习奥运知识、交流健儿故事，以学生乐于接受、活泼生动、喜闻乐见的方式方法，把“拼搏精神”“中国自信”“开放包容”等冬奥精神印记牢牢镌刻在学生心中，让学生在新时代感悟到并真正实践北京冬奥精神的奋进力量，在春季新学期携手一起向未来。

护航青春成长，一堂别开生面的心理健康教育

四川分队聚焦心理健康教育，开展了一堂有温度、有深度、有力度的“开学第一课”，助力学生“心向阳光”。课堂以青少年的心理需求和个性特点为基础，围绕“认识自己、发现自己、相信自己”三个维度，带领学生在挑战游戏中感受无限潜能，在榜样故事中汲取自信力量，在同学评价中正视自身不足，在自我认知中挖掘过人之处，以“爱的教育”帮助学生筑牢心理健康的“防护墙”。一张张充满个性的“亮点卡”，一声声发自肺腑的“我真的很不错”，学生们在寓教于乐的课堂中正确认识自我，勇敢拥抱自信，以积极的心态和饱满的状态迎接新学期的挑战。

踔厉奋进谱新篇，逐梦扬帆再启航。南京邮电大学第23届研究生支教团新学期将以“开学第一课”为开端，以“信达天下，自强不息”的南邮精神鞭策自我，助学铸梦育人，服务乡村振兴，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

(责编：温璐、秦华)