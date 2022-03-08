活动现场。邸白鹭摄

人民网北京3月8日电 （记者李依环）据北京航空航天大学消息，“三八”国际妇女节到来之际，北京航空航天大学女师生日前欢聚一堂，以面对面交流的方式，聚焦“最美引路人”，共话成长路上的导学故事。

活动现场，“全国三八红旗奖章”获得者、材料科学与工程学院教授孙志梅，“首都劳动奖章”获得者、数学科学学院教授李红裔，北航“立德树人优秀奖”获得者、人文社会科学学院教授沈映春共同与在场师生交流互动。三位老师分享了自己的导学理念以及与学生之间的导学故事。

谈到自己心中的“最美引路人”，“女老师应该如慈母、知心姐姐一般，外在美与内在美相统一，自信、优雅、博学，要做学生欣赏和敬佩之人。”沈映春认为，导学不仅仅是对学生学业方面的指导，更多时候还包括对学生思想和生活方面的引导，要针对每个学生的特点，有侧重性地去指导，关注学生内心的成长。只有当学生真正愿意和老师敞开心扉，导学才能发挥其真正作用。

李红裔心中的“最美引路人”是真诚阳光、爱岗敬业、深受学生喜欢的人。在她看来，老师是集导演、编剧、演员于一身的角色，要尽可能用心设计编排好每一堂课，通过课堂上与学生每一个眼神的交互，把每堂课都声情并茂地演绎出来，不仅要把课讲明白，还要讲得有趣。

孙志梅将“导学关系”看作是一种合作关系，她注重对学生自我时间管理能力的培养，鼓励学生在感兴趣、擅长的领域去大胆尝试，充分挖掘学生潜能。她谈到，作为一名老师，要最大限度把学生潜能激发出来，鼓励和帮助学生追求梦想，做对国家、社会有贡献的人。

“在我人生的关键节点，是您陪我唠嗑，带我走向人生的光明”“我何其幸运能够成为您的学生”......现场交流互动环节，在场学生也纷纷讲述了他们眼中的“最美引路人”，并为老师们送上了真挚祝福。

据悉，本次活动由北航校工会、妇联、女工委员会、女教授协会主办，旨在展现北航女教师为党育人、为国育才、关爱学生、甘于奉献的精神风貌，增进女师生之间的情感交融。“女教职工关爱月”活动在北航已连续举办十余年，在女教职工中产生了良好反响，已形成特色的文化品牌。

(责编：李依环、秦华)