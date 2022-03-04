原标题：全国人大代表牛三平：发挥社会力量促进职教发展

(两会人物)全国人大代表牛三平：发挥社会力量促进职教发展

中新网太原3月3日电 题：全国人大代表牛三平：发挥社会力量促进职教发展

“建议制定出台专项政策，支持社会力量举办或参与举办职业教育，对于营利性与非营利性职业院校，都给予鼓励和支持。”全国两会召开在即，全国人大代表、农工党中央委员、山西工商学院校长牛三平围绕支持社会力量举办或参与举办职业教育提出建议。

长期以来，社会力量兴办的职业教育，一直是中国现代职业教育的重要组成部分。据统计，2020年，全国共有独立设置的中等职业学校9896所、高等职业院校1468所，其中，由社会力量举办的民办中职学校1953所，占中职学校总数19.73%。

近年来，国家先后出台一系列文件提出：“鼓励国有企业继续举办职业院校”“鼓励有条件的企业举办或者参与举办职业学校”，为行业企业举办职业院校提供了政策保障。2021年5月，《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》正式公布。条例中明确提出：“国家鼓励企业以独资、合资、合作等方式依法举办或者参与举办实施职业教育的民办学校。”

牛三平表示，这也从法规层面明确了国家鼓励企业举办职业教育的方针，为民办职业教育和公、民合作举办职业教育提供了明确的法制支持，意味着无论是政府、社会力量还是行业企业举办的职业院校，只要符合职业院校办学的国家标准，都将予以承认并纳入职业教育体系。

“从全国来看，目前已有个别省份先行先试推进职业院校混合所有制办学，一定程度上拉动了社会资金参与。”牛三平坦言，从制度顶层设计来看，尽管国家从法律到政策都明确了鼓励行业企业举办或参与举办职业教育，但相关内容仅散见于各个法律法规及政策制度的“碎片化”支持中，没有专项系统、管用给力的“政策包”。

牛三平建议，由教育部门牵头，人社、财政等相关部门共同制定出台专项政策，支持社会力量举办或参与举办职业教育。同时，出台具体的差别化的扶持政策，明确财政拨款、融资、税收、土地和产教融合等一系列配套支持政策，为全社会推动职业教育高质量发展保驾护航。

“职业教育是面向企业、面向行业、面向社会的教育，需要社会各方面的共同参与。”谈及如何引导社会力量参与职业教育，牛三平说，要从根本上提高职业教育在全社会的地位，建议加大加强对职业教育投资政策的倾斜力度，还要解决和保障好学生的升学和就业问题，加快推动职业院校创新办学模式，推进校企深度合作。(记者 杨杰英)

(责编：温璐、吴楠)