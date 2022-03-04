原标题：全国政协委员赵继：让更多职教学子走向人生“高光时刻”

(两会人物)全国政协委员赵继：让更多职教学子走向人生“高光时刻”

中新网沈阳3月3日电 题：全国政协委员赵继：让更多职教学子走向人生“高光时刻”

当前，随着中国教育体制的深入改革，职业教育的发展受到广泛关注。

2021年10月，中国政府印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，指出职业教育前途广阔、大有可为。期待更多的年轻人在职业教育的成才之路上实现更大价值、获得更多荣光。

全国政协委员、国家教育部机械类专业教学指导委员会主任委员、东北大学原校长、教授赵继在接受采访时表示：“构建新发展格局需要高技能人才。”为此，他在提案中建议：“加快改善职业教育办学条件，让更多职教学子走向人生‘高光时刻’！”

赵继称，职业教育作为培养生产和服务一线高素质从业者的主要渠道，肩负着十分重大的使命。而中国职业教育对于民众的吸引力不高，关键在于职业教育的办学条件有待提升。

当前，中国制造业正在向中高端迈进，加之5G等新一代技术引领科技革命，急需高技能人才。为此，加大职业教育经费投入，改善职业院校办学条件，是办好职业教育的基本保障，也是确保职业教育高质量可持续发展的根本。

赵继表示，职业关乎人生幸福，幸福的人生要靠自己的双手来打造，而职业教育能够培养产业急需的技术技能人才。近10年来，中职毕业生就业率保持在95%以上。经济转型时代的中国发展，不仅需要有几个“领军人物”，更要倚重一支高素质的劳动力大军。

由于中国职业教育投入的底子薄、历史欠账多，现有投入还无法完全满足职业教育快速发展的需要，与办学规模还不十分匹配。从全国情况来看，部分省份高职生均标准执行不彻底，没有覆盖中央企业办学。中职生均拨款国家标准迟迟没有出台，各省标准不一，中职经费投入难以保障办学条件的改善。

为此，赵继建议，切实保障职业教育经费投入，并由国家有关主管部门牵头，协调各地和各部门厘清分工，落实责任，合力保障职业教育办学条件的改善。

另一方面，及时建立与办学规模、培养成本、办学质量等相适应的财政投入制度，切实加大对职业教育的投入。

赵继提出，将地方对职业教育经费的投入情况纳入督查管理，推动地方加大职业教育投入力度。

与此同时，还要加快推动股份制、混合所有制职业院校办学模式改革，积极支持社会力量兴办职业教育。深化产教融合、校企合作，推动职业教育步入科学化良性发展轨道，吸引更多优秀学子走上技能成才、技能报国之路。(记者 王景巍)

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