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180万元善款助力黑龙江1500名困难学子上学

2022年03月03日10:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：180万元善款助力黑龙江1500名困难学子上学

　　中新网哈尔滨3月3日电 记者3日从黑龙江省青少年发展基金会获悉，3月开学季，黑龙江省青少年发展基金会向黑龙江省内60多个市(地)、县(区)拨付希望工程奖学金180万元，资助困难家庭学生1500名，帮助他们完成阶段性学业。

　　本次拨付的奖学金分别是希望工程希望之星奖学金、希望工程1+1奖学金、哈尔滨银行“丁香绽放”希望工程圆梦行动、“共享未来·圆梦助学”希望工程狮子会奖学金、希望工程大正奖学金、希望工程女子慧德奖学金共六个项目奖学金。

　　本次奖学金将以直通车或现金的形式发送至困难家庭学生手中，其覆盖地区包括哈尔滨市、五常市、尚志市、宾县、木兰县、方正县、延寿县，齐齐哈尔市、龙江县、富裕县、克山县、桦南县、桦川县、讷河市，牡丹江市、宁安市、东宁市、抚远市，大庆市林甸县、肇州县，鸡西市、密山市、鸡东县，双鸭山市、宝清县、饶河县、友谊县、集贤县，鹤岗市萝北县、绥滨县，伊春市、铁力市，七台河市勃利县，绥化市、海伦市、望奎县等。

　　据悉，截至2021年底，黑龙江省青基会已累计资助27.6万名贫困学子。(于佳弘 记者姜辉)

(责编：温璐、吴楠)

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