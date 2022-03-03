本报记者 周姝芸

智联招聘二〇二一年承办的面向海归的招聘专场。

智联招聘供图

图片来源：千库网

“金三银四”的春季招聘拉开帷幕，不少中国留学生踏上了求职之路。求职路上，哪些信息渠道比较实用？面试时有什么竞争优势？哪些行业偏好海外背景的求职者？就此，本报记者通过对话有过回国求职经验的学生以及职业规划专业人士，以期为留学生回国求职助力。

拓宽信息渠道

“确定在成都求职后，我重点关注当地的招聘类微信公众号，并加入了求职微信群。”毕业于新加坡国立大学法学专业的小余回想起回国后找工作的经历说，“求职微信公众号发布的职位汇总很有针对性，微信群里也常有不同岗位的招聘消息，可以及时了解招聘动态。”

记者以“校园招聘”为关键词搜索微信公众号，梳理发现国内一些机构开设了针对中国留学生群体的求职服务，这些机构会获取企业职位信息并定期公布在公众号上。同时，在这些公众号上，还会发布“求职攻略”，其中包括各大企业校招时间表、网申节点、实习机会、面试题目集锦等实用信息。

除了从公众号等平台接受资讯，据领英中国产品运营总监与校园品牌负责人陈怡静介绍，调研显示，人脉在留学生获取信息的渠道中作用凸显。数据显示，有四成中国留学生愿意通过校友的推介得到职位需求、面试经验等关键信息，占比超过就业指导中心、公司线下宣讲会等常规渠道。

“我回国后就是通过学姐转告我的招聘信息，才找到第一份工作。”毕业于德国斯图加特大学的苏子仁说，“我学的是航空航天专业，就业方向和国内同专业的研究所等机构相对对口，不少业内同学帮我投递过简历，这都是成功求职的重要助力。”

陈怡静进一步解释道，“人脉内推不仅降低了企业的招聘成本，还可以帮助企业更高效地连接优质人才，是深受雇主重视的招聘方式。因此，中国留学生在求职前可以多与前辈、同学多沟通，以积累职场人脉。”

发挥留学优势

“企业招聘时，看重学生通过接受国际化教育培养出的全球视野、跨文化沟通、多元角度思考等能力，因为这些能帮助企业创造价值、解决问题。”陈怡静认为，“如今，雇主更看重一个人在职场上的学习能力和上升潜力。其中，全球视野就是留学生的一大优势。”

苏子仁对此颇有同感。“在德国上学时，周围有来自不同国家的同学。有一次，听来自叙利亚的同学讲述她在战争中的求学经历，我很受触动。类似这样的交流都能打开眼界。”苏子仁说，“回国面试时，经常被问‘出国留学你收获了什么’，我认为留学生活的一大特点就是能亲眼看到、亲身经历很多新鲜事。相比在国外课堂上学到的知识，开阔视野是留学更突出的收获。”

“留学生在海外学习、生活，不仅带来更广阔的视野，也能在迥异的环境里学到更多思考方式，激发创新思维。”小余的求职经历印证了苏子仁的观点，“我在回国求职时，看到不少大数据、人工智能等行业的前沿科技岗位要求应聘者有海外背景，不仅具备优秀的专业能力，还要有更开放、发散的思维。据我了解，很多企业面试留学生时，对创新思路、实践方法都很看重。”

选择适合行业

智联招聘发布的《2021中国海归就业调查报告》显示，互联网、商业服务、金融业等行业对海归需求量较大，对正在求职的海归来说是不错的选择。

“金融、咨询行业偏好留学生。”毕业于意大利米兰理工大学的小傅回国后在上海求职，据他观察，“海外留学经历，能够一定程度反映求职者的学习、抗压能力。而且，金融、咨询等行业里有不少海归校友，相对来说，对留学生更了解和看重。”

陈怡静认为，外资企业和具有全球化背景的企业较青睐中国留学生，看重其语言优势、综合素养要求以及全球化视野。从中国留学生的角度而言，适应此类企业的工作流程相对比较容易。“大型外企对语言要求更高，也希望应聘者具备多元文化视角。另外，留学生也更容易接纳外企的文化氛围。”

“我的第一轮面试是用英语进行的。”苏子仁分享了她的求职经历，“当时应聘一家中美合资企业，面试时用英语回答了个人经历、性格、职业技能等问题。我认为外企、合资企业的工作氛围对海归群体来说，相对更加适应。”

智联招聘执行副总裁李强在接受记者采访时表示，中国留学生在求职中具有较强的语言优势、跨文化交流能力，一些学生还拥有突出的专业、技术背景。因此，李强建议，中国学子毕业求职时可根据国内行业政策变化，选择专业对口、政策趋好或者感兴趣的行业投递简历，尤其要发挥语言能力、沟通交际能力、快速学习能力等优势，以赢得企业青睐。

新闻链接

根据智联招聘日前发布的《2021中国海归就业调查报告》，2021年回国求职的留学人才数量有所增长，中国留学生回国意愿增强。根据平台内求职数据，2020年在国内求职的中国留学生总人数同比增长33.9%，2021年在国内求职的中国留学生总人数与2020年基本持平。

值得注意的是，近年来随着国内高校毕业生质量提高，国内招聘企业面向中国留学人才优先的职位数量持续走低，2019年、2020年、2021年同比增幅分别为-25.4%、-23.5%和-0.4%。分析指出，回国求职的留学人才增多，但优先职位减少，一增一减使得留学人才在国内的求职压力有所加大。

(责编：温璐、吴楠)