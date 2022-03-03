原标题：全国爱耳日科普：关于耳朵 你必须知道的几个真相

医务人员正在为小朋友检查耳朵 韩苏原 摄

中新网合肥3月2日电(费秦茹 韩苏原)3月3日是第23个全国“爱耳日”，“耳朵有两个重要的功能，一个是听觉，听不清或听不见称为耳聋；另一个是平衡觉，平衡的破坏多则表现为眩晕。”合肥市第一人民医院耳鼻喉科副主任医师张小青介绍，耳痛、耳聋、耳鸣和眩晕是临床最常见的耳部不适，除了少部分先天患者之外，大部分后天耳部疾病是由于不良的生活方式造成的。

不洁工具“采耳”容易导致耳道真菌感染

耵聍即人们所说的耳屎，耵聍可以保护耳朵，耵聍能够抵抗细菌的侵害及外来异物的入侵。同时，阻碍及缓冲外界噪音的进入，防止耳膜的损伤。正常情况下耵聍可随着人活动自行脱落排出，这也是耳朵的自洁能力。 “若不洁的物品如棉棒、耳勺或手指等挖耳后损伤外耳道皮肤，可表现为耳痛、流脓等，一旦损伤鼓膜更后悔莫及。”张小青说，若挖耳后不慎将耵聍推入耳道深部，使之难以自行排出，更易形成栓塞。更有甚者使用不洁工具 “采耳”后导致耳道真菌感染、外耳道乳头状瘤等疾病传播。

如果出现耵聍栓塞明显，影响听力、诱发耳鸣甚至出现反射性咳嗽等耳部不适，不要盲目挖耳，建议去耳鼻喉专科门诊就诊，同时明确是否合并炎症感染等情况，及时用药治疗，既安全又放心。

中耳炎、鼻部及耳部占位病变等均可引起耳聋

“引起耳聋的病因繁多，包括耵聍栓塞、精神因素、长期暴露在噪音环境、鼻部及耳部占位病变、分泌性中耳炎、遗传性耳聋等。”张小青表示，听力损失的儿童首要干预目的是改善听力，在获得听力改善和声放大的基础上，进行听力言语康复及训练。中耳炎、耵聍栓塞等其他原因引起的急性听力损失，可采用药物治疗。中耳炎反复发作，保守治疗3个月以上无效，可以考虑手术治疗。随着年龄的增长，听觉系统老化，听力减退，言语分辨失真时，多为老年性聋，65岁以上的老人都有不同程度的听力减退，目前尚无适当的治疗办法，影响正常生活可试配助听器。

而突发性耳聋多不明原因突然发生，可以伴耳鸣及眩晕不适，积极规律的药物治疗，有2/3患者听力能改善，常与劳累、精神紧张及身体的亚健康状态等相关。

双侧耳鸣可能和高血压等疾病相关

“耳鸣是一种非疾病性的临床症状，原因复杂，困扰甚多，多数耳鸣患者伴有过度劳累、精神抑郁、焦虑状态、情绪激动等。”张小青表示，若仅发生一侧性耳鸣，其病变多在耳朵本身的疾病，耳部神经受损、耵聍栓塞、咽鼓管功能不良、突发性耳聋或者梅尼埃病等。若双侧耳鸣，而没有其它耳部症状，可考虑是某些全身疾病征象，如早期动脉硬化、高血压、老年性聋等。

伴有听力改变的耳鸣及影响睡眠的耳鸣，专业的耳科医生可能会选择药物治疗，然而需要药物治疗的耳鸣患者或者说药物治疗有效的患者可能是耳鸣群体中的冰山一角。无论是什么原因所致耳鸣，成功的耳鸣治疗几乎总是需要降低对暗示的关注，也就是我们耳鸣治疗中常用的行为认知疗法，取消耳鸣与情绪因素的关联。

经常眩晕可能是得了“耳石症”

眩晕学是在多学科交叉地带应运而生的一门整合性学科。眩晕、头晕、耳鸣及耳聋症状为常见多发症状，病因多样，可涉及多个科室，但其根本原因多是由各种病变对内耳前庭平衡系统影响，导致两侧前庭系统不平衡所致。耳朵引起的眩晕多为外周性眩晕，该类疾病在眩晕/头晕疾病谱中占比为44%～65%。外周性眩晕常见疾病有良性阵发性位置性眩晕、梅尼埃病、前庭神 经炎、迷路炎、耳毒性药物中毒等。

张小青表示， “耳石症”真正的学名叫“良性阵发性位置性眩晕”。临床表现主要是患者在突然改变体位时诱发强烈的旋转性眩晕，比如：起身、卧倒、翻身等，患者常感到周围物体或自身天旋地转，很少超过一分钟，但会多次发作。在门诊，如果是典型的耳石症患者，治疗起来特别有成就感，经过手法复位，患者眩晕症状可以立刻缓解，感觉很神奇。还有种外周性眩晕患者，头颅MRI等检查都没有发现异常，就是晕的不能动，有的患者自诉一动感觉自己要飞向宇宙，专科检查后可见自发性眼震，考虑前庭神经元炎，激素治疗加上前庭功能锻炼，一周基本能恢复正常。(费秦茹 韩苏原)

(责编：温璐、吴楠)