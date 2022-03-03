原标题：残奥教育走进全国30万所学校 宣传“我能”残奥价值观

中国的残奥教育以30万所大、中、小学和特殊教育学校的青少年为重点，北京冬奥组委根据“共享办奥”理念，按照“共同参与、共同尽力、共同享有”的要求，推广残疾人冬季运动，宣传残奥价值观，形成了具有中国特色的可持续的残奥教育模式。

在2日举行的“残奥价值观教育”主题媒体吹风会上，北京冬奥组委教育和公众参与项目专家刘晨这样说。

开展沉浸式残奥课程

北京冬奥会和冬残奥会筹办以来，北京冬奥组委始终秉持“两个奥运同样精彩”，在开展奥林匹克教育的同时，积极推动残奥价值观教育。

北京市陈经纶中学就是30万所开展残奥教育的学校之一。该校将知识学习与体验式活动相结合，宣传残奥价值观，培养学生社会责任感，构建包容和谐的社会贡献力量。

北京市陈经纶中学劲松分校体育老师刘娓楠表示，在以立德树人为根本任务的背景下，因地制宜地开展残奥价值观教育，不仅可以增加学生对残奥的认识，还可以帮助青少年树立正确的价值观，从而促进构建包容与和谐的社会。

刘娓楠介绍，在开展残奥教育的初期，陈经纶中学在特殊天气时无法进行户外体育课时，设计了可在室内进行的残奥课程板块，学生不仅了解了残奥运动及其历史，还知道很多残奥运动员背后感人的励志故事。

同时，在体育教学中，用体验的方式让学生以不同的角色参与到残奥运动中。我们给残奥体验课取了一个温暖的名字，叫做“向日葵课堂”。课堂中，学生时而作为残疾人角色体验盲人与下肢行动不便的人在参与动中的不易，时而作为残疾人的互助伙伴去帮助与激励伙伴勇敢体验。

向近3000所学校发放教育书籍

刘晨表示，北京冬奥组委编译出版了国际残奥委会的《“我能”残奥价值观教育》中文版，包括《基础手册》和《活动单》两册，约36万字，重点面向中小学生，通过加深对残奥运动的认识来促进社会包容，改变社会对残疾人的看法，通过残奥价值观和残疾人体育运动激励下一代。

目前，已经为全国835所奥林匹克和残奥教育示范校和2062所冰雪运动特色校免费发放15000余册。

北京冬奥组委还结合常态化疫情防控要求，增加线上资源供给。在官网教育页面，整合信息，分享资源。《残奥运动》《残奥冰壶》等7部MG动画短片播放量超260万；在广播和网络媒体推出《冬残奥故事》音频；拍摄残奥教育示范课，为一线教师提供课例参考。

青少年绘画作品将作为礼物送给冬奥代表团成员

刘晨表示，北京冬奥组委连续4年开展“我的冬奥梦”冬奥小记者国际营活动。小记者们通过主题演讲、知识竞答、运动项目介绍、模拟采访等，学习、巩固和分享冬奥和冬残奥知识，感悟奥林匹克和残奥精神。活动覆盖全国23个省、自治区、直辖市和澳门特别行政区的2220所学校，超过200万青少年参与。

此外，北京冬奥和冬残奥主题青少年绘画作品征集活动征集的画作，将在冬残奥会期间作为礼物送给各国(地区)残奥委会代表团成员。

据悉，该活动从2021年9月1日开始，历时3个月，共征集到超过43000幅青少年绘画作品。经过前期筛选，各地推选共15000幅绘画作品进入评审环节。清华大学美术学院、中央美术学院、中国人民大学艺术学院和北京冬奥组委相关部门的专家组成评审委员会遴选出7500幅作品。

刘晨表示，征集活动还专门面向全国残疾儿童征集了2022幅绘画作品，期待他们与残奥运动员的暖心互动。(记者 陈杭)

(责编：温璐、吴楠)