原标题：全国政协委员韩鲁佳：让职业教育成为人才成长的“第二赛道”

新华社北京3月2日电 题：全国政协委员韩鲁佳：让职业教育成为人才成长的“第二赛道”

随着我国建成世界规模最大的职业教育体系，一大批支撑经济社会发展的技术技能人才成长起来，“职教一人，就业一人，脱贫一家”成为阻断贫困代际传递的重要方式。

进入新时代，发展职业教育的重要性和紧迫性进一步凸显。建设现代化经济体系，实现更高质量更充分就业，都迫切需要职业教育再上新台阶。探索发展本科层次职业教育、推行学历证书+职业技能等级证书等重大改革方向，让人们对职业教育改变“叫好不叫座”的现状，发展成为人才成长“第二赛道”的未来充满期待。

然而，由于历史欠账较多，职业教育在诸多方面依然与普通教育存在较大差距。“总体看，职业教育投入水平远低于普通教育，这是职业教育发展的重要掣肘。”全国政协委员、中国农业大学工学院教授韩鲁佳说。

2021年，韩鲁佳在学习调研的基础上向全国政协提交了《关于加大职业教育经费投入 改善职业教育办学条件的提案》，她通过数字对比指出，中高职学校在校生比例与相应学校的经费投入比例相差较大，总体看，职业教育投入水平远低于普通教育。

韩鲁佳建议，从建立与办学规模、培养成本、办学质量相适应的投入机制，压实地方主体责任，扩大职业技能提升计划覆盖面，积极支持社会力量兴办职业教育，科学把握财政资金配置方向等几个方面，加大对职业教育的投入。这份提案获得了全国政协2021年度好提案奖。

“不同类型、同等重要，职业教育的发展，体现国家的经济发展水平和教育现代化水平。”韩鲁佳说，这份提案能够获奖，主要是提案内容“踩”在了国家大力发展职业教育的“点”上。从10多年前接触到职业教育，她一直关注相关领域的发展。担任全国政协委员的近10年间，她的多份提案涉及职业教育，特别是农业职业教育。

韩鲁佳认为，如果说职业教育是我国教育体系的“短板”，农业职业教育更是“短板”中的“短板”。在《关于着力加强现代农业职业教育发展的提案》中，她呼吁推动“农业职业教育法”立法。

在《关于进一步加大农机装备操作人员技能提升培训工作力度的提案》中，她提出，农机装备操作人员是推进农业机械化、建设现代农业的重要力量，是新型职业农民的重点人群，应该划拨专项资金实施技能培训，针对性提高这部分人群的免费和资助政策覆盖面。

在《关于优化国家公派留学资源配置 强化乡村振兴人才支撑的提案》中，她呼吁增设“国家公派农科类人才培养特别项目”，打破以个人需求为主的选派模式，实施自主、连贯、规模化的成建制定向选拔和派出，精准聚焦和服务乡村振兴人才。

近年来，党中央、国务院高度重视职业教育发展。“探索职业本科教育、高职扩招百万、1+X证书制度试点等，给职业教育发展释放了新红利、指明了新方向、打开了新空间。”韩鲁佳说，应该统筹各方面力量，进一步聚焦教育投入、管理体制、教学质量、社会地位等难点、堵点问题，理顺职业教育管理体制，取消对技能人才的歧视政策，推动我国职业教育高质量发展，让它真正成为我国人才成长的“第二赛道”。（记者丁静）

(责编：温璐、吴楠)