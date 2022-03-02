人民网北京3月2日电 （记者孙竞）1日，由北京市教育委员会主办、清华大学承办的“戏曲进校园——2022校园戏曲节”在清华大学开幕。本届戏曲节将继续秉承以美育人、化育菁华的原则，将优质戏曲艺术引进校园。

清华大学党委副书记向波涛表示，清华大学已连续五年举办校园戏曲节，极大地推动了戏曲艺术和中华优秀传统文化的校园传承、传播和创新，形成了浓厚的戏曲文化氛围。

开幕上，李胜素、于魁智、江其虎等京剧表演艺术家为现场师生带来梅派经典剧目《凤还巢》，呈现了一场京剧艺术的视听盛宴。

梅派经典剧目《凤还巢》在清华大学上演。校方供图

记者了解到，本届校园戏曲节将集中呈现高水平演出16场，涵盖京剧、昆曲、曲剧、黄梅戏等多个剧种，汇聚国家京剧院、北京京剧院、北方昆曲剧院、北京曲剧团、天津市青年京剧团、中国戏曲学院、上海戏剧学院等14家演出团体及单位，多位戏曲名家登场，多层次展现不同审美风格的戏曲文化，让师生在观赏中领略戏曲之美、感受戏曲魅力、汲取文化精髓。

本届校园戏曲节还将联合北京大学、同济大学、电子科技大学、河南大学等近10所高校，开展“教育部中华优秀传统文化传承基地优秀剧目展演”活动，最大限度调动京内外高校的广泛参与，拓展戏曲节辐射效应、扩大社会影响。

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