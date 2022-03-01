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丰台五小教育集团校长李磊：课后服务应创新方法因需定服

2022年03月01日08:35 | 来源：北京青年报
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原标题：课后服务应创新方法因需定服

　　日前，丰台五小教育集团校长李磊在市教委举办的“双特谈双减”专栏中为提高课后服务质量支招。李磊提到，“双减”政策下，为实现学生真受益，丰台五小的课后服务采取调研在先，因需定服，优化人力资源，丰富课后服务供给。

　　丰台五小教育集团将课后服务分为两个时段，第一时段为下午三点半至四点半，第二时段为下午四点半至五点半。据统计，学生课后服务参与率在第一时段达到了100%，实现了全员参与。第二时段达到了87.1%，接近90%的参与率，满足了学生的发展需求，实现高参与率。如何达到这个目标，学校采用三个策略：一是调研需求、宣传到位。开学前集团就学生课后服务进行了需求调研，将学校的安排设想与学生、家长需求对接，因需定服进行方案设计，通过一封信、政策讲解、队会话题等有效沟通方式，吸引学生参与课后服务。二是分段安排、满足需求，综合考虑学业答疑辅导、个性化发展、接送时间人员安排等个性化需求，将课后服务分为两个时段，优先满足学生在校完成作业及答疑辅导的需求，将学业答疑辅导板块安排在第一时段，基本实现了学生在校完成作业的目标，有效保证了第一时段的全员参与。三是答疑指导、精准高效。集团结合校区课后服务的答疑情况进行了策略梳理，力求实现学业答疑服务精准和高效。各校区都设计课后答疑管理方案，充分发挥干部、骨干教师优势及党员先锋作用，实现辅导全员参与、全学科覆盖。认真备课，及时了解辅导对象学习进度及学习重难点。询问困难、分析原因、传授方法、鼓励进取。与各学科辅导教师协同共进，不争抢时间和学生。记录指导内容、方法，有反馈交流，促进教师不断改进、创新辅导方式、方法。

　　为实现课后服务课程设计的丰富性，学生发展的全面性，学校挖掘资源丰富课程设计，以银地校区课后课程设计为例，学校充分挖掘教师专长，以教研组为依托开发学科拓展课程和项目学习课程，丰富课程设计。此外，学校还与社会专业机构合作，结合校区民族文化特色，开展社团课程，提升社团管理意识，发展学生特长。在提升课后服务课程丰富性的同时，学校尊重学生自主权，实现部分课后服务课程“自主选择”，调动了学生参与课后服务的积极性，满足了个性化发展的需要。各校区还结合市区要求，在课后服务推进中把体育锻炼纳入整体课后服务工作中，保证每天体育锻炼一小时的有效落实。以科丰校区大体育活动安排为例，每天没有体育课的班级，每日下午增设体育大课间活动，促进学生劳逸结合，强身健体。

　　文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、薄晨棣)

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