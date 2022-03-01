原标题：彻底斩断竞赛与培训机构利益链条

多部门昨天联合发布校外培训治理工作进展。教育部校外教育培训监管司相关负责人表示，教育部将修订《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》，彻底斩断竞赛与培训机构的利益链条。

修订相关管理办法

斩断竞赛利益链

近年来，一些面向中小学生的竞赛活动中存在借机开展培训、收费或变相收费、评奖过程不够规范、清单外竞赛违法违规举办等问题，是造成中小学生校外培训负担过重的重要因素之一。针对这些问题，根据“双减”意见等文件精神，教育部正在会同相关部门对2018年印发的《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》进行修订完善。修订工作以坚持减轻学生和家长过重负担为原则，将进一步调整竞赛评审流程、细化竞赛组织要求、加大违规查处力度，更加注重竞赛的育人导向，促进竞赛活动更加规范有序开展，彻底斩断竞赛与培训机构的利益链条。

25家培训类上市公司

均已完成清理整治

据校外教育培训监管司相关负责人介绍，截至目前，全国原12.4万个义务教育阶段线下学科类校外培训机构压减到9728个，压减率为92.14%；原263个线上校外培训机构压减到34个，压减率为87.07%；预收费监管基本实现全覆盖，监管总额超过130亿元；所有省份均已出台政府指导价标准，收费较出台之前平均下降4成以上；25家上市公司均已完成清理整治，不再从事义务教育阶段学科类培训。

学科类校外培训

全国收费标准平均下降超40%

据国家发改委价格司负责人介绍，全国线上、线下学科类校外培训收费标准比实行政府指导价管理前的市场实际收费平均下降了40%以上。受经济发展水平和家庭承受能力等因素影响，36个大中城市的线下收费标准高于其他城市。国家发改委要求坚持学科类校外培训公益属性，以有效减轻学生家庭教育支出负担为目标，以平均培训成本为基础，统筹考虑当地经济发展水平、学生家庭承受能力等因素，合理制定基准收费标准。各地政府制定的浮动幅度上浮不得超过10%，下浮可不限。

寒假查处“一对一”等

违规培训行为1042人次

“双减”意见印发以来，一些地方出现了培训机构由“地上”转入“地下”，改头换面，以“高端家政”“众筹私教”“游学研学”等名义违规开展学科类校外培训的隐形变异问题，严重干扰政策执行。去年9月，教育部发文明确了7种隐形变异学科类校外培训情形，指导各地统筹运用好挂牌督学、社区网格员、随机抽查等方式，建立辨别机制，把准变异形态，落实属地管理。去年各地共发现查处隐形变异违规培训问题2200多项，今年寒假共查处以“一对一”等方式违规开展培训行为1042人次。接下来教育部将健全隐形变异培训检查常态化机制，用好举报电话和举报邮箱，充分发挥教育责任督学作用，扩大社会监督员、网格监督员队伍，丰富问题线索来源渠道。

文/本报记者 雷嘉

(责编：郝孟佳、薄晨棣)