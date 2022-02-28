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教育部：强化非学科类培训治理 加快推进校外培训监管立法

2022年02月28日18:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月28日电 （记者孙竞）原12.4万个义务教育阶段线下学科类校外培训机构压减到9728个，原263个线上校外培训机构压减到34个，预收费监管基本实现全覆盖……近日，教育部校外教育培训监管司有关负责人表示，经过各方努力，校外培训机构治理工作取得阶段性成效，培训市场虚火大幅降温。

该负责人同时指出，从各地排查情况看，学科类培训隐形变异等违规行为依然存在，存在发现难、取证难、查处难的问题。非学科类培训升温趋势明显，价格走高，总体监管较为薄弱。对此，教育部今年将会同有关部门，继续开展相关工作——

一是巩固学科类培训治理成果。强化日常监管，加强学科类校外培训机构年检年审，组织开展“营转非”“备改审”回头看，坚决防止旧态重演。严打隐形变异，将隐形变异培训纳入综合治理范围，在法定节假日、休息日、寒暑假等重点时段部署专项行动，对隐形变异培训进行重点整治。严管非义务教育阶段学科类培训，防止出现新的培训热。

二是强化非学科类培训治理。坚持非学科类培训的公益属性，同样将其作为立德树人的事业，区分非学科类培训与学科类培训的异同，准确把握特点，建立规范制度，明确标准要求。建立健全有关部门各司其职、分工协作的工作机制，密切沟通联动，形成工作合力，增强非学科类培训治理实效。

三是健全完善工作推动机制。强化上下同频，健全完善“双减”工作专门协调机制，加强对各地督促指导。构建校外培训执法体系，加强校外培训监管行政执法力量建设，健全执法协同机制，开展综合执法。推进全国校外教育培训监管和服务综合平台建设应用，以信息化手段提高校外培训治理效能。继续把“双减”作为教育督导的“一号工程”，持续开展督导检查。做好常态化风险防控，确保“双减”工作平稳推进。

该负责人同时透露，教育部已经着手校外培训立法的前期准备工作，启动了校外培训立法研究，正在研究理顺校外培训立法与现有法律、法规、政策的关系，对相关实践进行总结，对一些难题进行深入研判，对一些关键点进行实验探索。目前，已初步明确了校外培训立法的框架体系、主要内容、重点问题，将加快推进校外培训监管立法。

(责编：李依环、秦华)

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