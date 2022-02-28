人民网北京2月28日电 （记者孙竞）去年7月，“双减”政策落地，要求坚持从严治理，全面规范校外培训行为。作为人民群众高度关注的教育热点，半年来，治理规范校外培训机构取得哪些成效，还面临哪些问题？近日，教育部校外教育培训监管司有关负责人向记者介绍了相关情况。

线下学科类校外培训机构已压减92.14%

该负责人介绍，截至目前，原12.4万个义务教育阶段线下学科类校外培训机构压减到9728个，压减率为92.14%，原263个线上校外培训机构压减到34个，压减率为87.07%，“营转非”“备改审”完成率达100%；预收费监管基本实现全覆盖，监管总额超过130亿元；所有省份均已出台政府指导价标准，收费较出台之前平均下降4成以上；25家上市公司均已完成清理整治，不再从事义务教育阶段学科类培训。

该负责人同时介绍，寒假期间，教育部会同有关部门开展巡查暗访，严处违规培训。截至2月20日，全国在寒假期间共查处了1.01万个证照不全的机构、918个证照齐全的学科类机构和4218个非学科类机构违规培训行为，并对1042人以“一对一”等方式违规开展培训行为进行了处理。共开展线上巡查15万轮次，查处了违规培训行为503起，通报违规机构2个。总体来看，以往的寒假“补习热”不再显现，变相违规培训问题得到有力整治。

严查非学科类培训机构恶意涨价问题

针对寒假期间社会反映强烈的非学科类校外培训机构恶意涨价、超时段收费等突出问题，教育部校外教育培训监管司有关负责人表示，截至2月15日，各地共排查非学科类培训机构18.48万个次，发现恶意涨价机构52个，相关违规问题已经整改，对相关机构进行了严肃处理，培训费恶意涨价部分已全部退还家长。

该负责人强调，非学科类培训与学科类培训一样，都应坚持公益属性。下一步，教育部将会同相关部门把非学科类培训监管作为工作重点，区分非学科类培训与学科类培训的异同，建立相应的价格、人员、材料等规范，完善准入制度，明确标准要求。

彻底斩断竞赛与培训机构的利益链条

2018年9月，教育部制定印发了《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》（以下简称《办法》），对面向中小学生的竞赛活动作出规范要求。《办法》公布以来，教育部已连续三年公布通过审核的竞赛清单，取消了学前教育阶段各类竞赛和义务教育阶段学科类竞赛。竞赛数量大幅消减，学科类竞赛得到严控。但同时，竞赛管理过程中仍存在着借机开展培训、收费或变相收费、评奖过程不够规范、清单外竞赛违法违规举办等问题。

教育部校外教育培训监管司有关负责人透露，教育部正在会同相关部门对《办法》进行修订完善。修订工作以坚持减轻学生和家长过重负担为原则，将进一步调整竞赛评审流程、细化竞赛组织要求、加大违规查处力度，更加注重竞赛的育人导向，促进竞赛活动更加规范有序开展，彻底斩断竞赛与培训机构的利益链条。

(责编：李依环、秦华)