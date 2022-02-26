人民网北京2月26日电 （记者李依环、郝孟佳）近期，我国多地疫情呈现散发趋势，春季开学季来临，中高风险地区的师生该如何安全返校？今天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊表示，原则是中高风险地区的学校暂缓开学，中高风险地区的师生暂缓返校，等待当地疫情明显好转、风险等级降低后再行安排，安全有序返校开学。

刘培俊指出，教育部印发关于做好春季学期疫情防控工作的通知，明确疫情防控的总体要求，特别是对中高风险地区学校和师生的防控做了统一部署。“各地都有一个共同的目标，科学、精准、有效防控疫情，把疫情风险降到最低，让教育教学有效开展，确保学生健康成长，各级各类学校，特别是中高风险地区学校一直在努力。”

刘培俊表示，高等学校、中小学校以及托幼机构新冠肺炎疫情防控总体技术方案明确了中高风险地区的学校做好疫情防控的五项具体要求——

第一，中小学校开学一省一策。各省根据疫情形势、当地政策以及教育实际统筹安排开学方案、开学时间，分类、有序完善引导中小学校陆续开学。特别是中高风险地区的学校要等待当地疫情得到有效控制，风险等级降低后再行返校。

第二，高校返校的安排是一校一案。高等学校要按照当地疫情防控指挥部的统一部署，结合本校实际，安排学校的学生返校时间和开学具体安排，确定方案，并提前公布。中高风险地区的高校师生员工，包括有中高风险地区旅居史的师生员工，返校要暂缓安排。

第三，师生健康监测要一人一档。强化全体师生返校前的健康监测，对返校前师生员工以及其共同居住生活人员健康状况以及近期行程轨迹进行了解，精准到人，一人一档，确保每一位师生员工进入校园是安全的、健康的。

第四，校内校外防护要一并加强。严格落实疫情防控的常态防控措施，加强师生员工的健康教育，在校内戴口罩、勤洗手、多通风，保持安全社交距离等健康生活方式，在校外要加强个人防护，远离疫情风险。

第五，线上线下教学一体安排。中高风险地区学校根据本校的教学计划，结合当地的疫情形势，要安排好线上教学和线下教学，特别是要保证好暂缓返校学生的学习，支持他们的线上学习。线上学习重点保质量，线下学习重点保安全。

(责编：李依环、秦华)