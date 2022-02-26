人民网北京2月26日电 （记者李依环、孙竞）今天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊介绍，根据最新统计，目前全国范围内，除中高风险地区学校外，大中小学基本实现“如期开学、安全开学”预期目标。截至今天，全国已有25个省份的中小学开学，教育部75所直属高校中50多所已经开学。尚未开学的学校将根据疫情形势和属地防控政策陆续安全、有序组织开学。

刘培俊指出，教育系统认真贯彻落实党中央、国务院部署，统筹疫情防控和教育发展，把抓好疫情防控作为教育发展的重要基础，把维护师生生命健康安全作为头等大事，摆在重要位置，从严从紧做好教育系统疫情防控各项工作。

“一年之计在于春。春季开学是整个春季学期的关键环节，事关起好步、开好局。”刘培俊谈到，根据卫健和相关疾控专家研判，目前疫情形势总体可控，为中小学、高等学校的开学提供了一个基础。

刘培俊表示，为保证安全开学，各地各校严格按照高等学校、中小学校以及托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案，聚焦开学前、开学中、开学后三个阶段，做实做细各项工作，为安全开学打下了很好基础。

第一阶段，开学前做好充分准备。一是学校普遍制定了三个方案，包括春季开学方案、疫情防控方案、应急处置预案。各地学校采取针对性、多场景的应急处置演练；二是学校疫情防控纳入当地联防联控，做好应急场所、紧急物资以及人员的充分储备。加强校园环境卫生的整治，报备师生员工健康状况，为师生返校、入校做好前提准备。

第二阶段，开学中落实返校措施。一是加强师生员工返校途中的防护，加强全员健康教育，做好全程个人防护。在交通工具上，尽量减少交流，保持安全距离。在交通场站主动接受健康监测，遵守相关防疫规定等。二是严把返校时校门关，落实各项入校规定，严防疫情输入校园。

第三阶段，开学后加强常态防控。坚持人、物、环境同防，坚持新冠疫情与其他传染病共防，引导师生员工不仅在校内加强个人防护，而且在校外也加强个人防护，加强校门、校园公共场所、食堂、宿舍的管理，严防疫情在校园内传播的可能。

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