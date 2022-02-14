人民网北京2月14日电 （记者孙竞、李依环）今天上午，教育部召开新闻通气会，公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单和给予公开警示（含撤销）的首轮建设学科名单。

记者注意到，15所高校的16个“双一流”学科被给予公开警示，但并没有退出建设范围。

教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用表示，从首轮建设的成效来看，所有建设高校都取得了明显建设进展，整体上实现了阶段性建设目标。《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》要求实行动态调整机制，公开警示是其中重要内容。

“首轮建设虽然总体上实现了建设目标，但实际建设时间还不长，有些学科因各方面原因，建设成效并未完全达到预期，相比其他同类建设学科，整体发展水平、可持续发展能力和成长提升程度相对靠后，为激励督促，也是为了警示其他建设学科，需要给予这些学科公开警示的处理。” 洪大用说。

经“双一流”建设专家委员会严格评议，个别被公开警示的建设学科按要求结合学校定位、首轮建设成效和学科特色优势，作出调整，原学科撤销。警示学科和调整后的学科，2023年接受再评价，届时未通过的，将调出建设范围。

(责编：李依环、秦华)