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教育部：新阶段“双一流”建设将淡化身份色彩

2022年02月14日12:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月14日电 （记者孙竞、温璐）今天上午，教育部召开新闻通气会，公布“双一流”建设高校及建设学科名单更新公布，新一轮建设正式启动。

记者注意到，第二轮建设名单不区分一流大学建设高校和一流学科建设高校。对此，教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用表示，“双一流”重点在“建设”，学科为基础，而不是人为划定身份、层次，派发“帽子”，更不是在中国高校中划分“三六九等”。

洪大用谈到，从首轮建设情况看，一些建设高校对“双一流”建设坚持特色发展、差异化发展的理解还不到位，仍把“一流大学建设高校”和“一流学科建设高校”作为身份和层次追求，存在扩张规模、追逐升级的冲动。新阶段“双一流”建设应当坚持以学科为基础，淡化身份色彩，探索自主特色发展新模式，引导各高校在各具特色的优势领域和方向上创建一流。

洪大用介绍，第二轮建设名单不再区分一流大学建设高校和一流学科建设高校，将探索建立分类发展、分类支持、分类评价建设体系作为重点之一，引导建设高校切实把精力和重心聚焦有关领域、方向的创新与实质突破上，创造真正意义上的世界一流。

(责编：李依环、秦华)

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