原标题：四川发布春季开学紧急通知：高校报到前持48小时内核酸阴性证明

记者12日从四川省教育厅获悉，经四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部同意，四川省教育厅、四川省卫生健康委员会联合发出《关于从严做好2022年春季学期开学学校疫情防控工作的紧急通知》(简称《通知》)，四川普通高校师生员工持报到前48小时内核酸检测阴性证明和四川天府健康通绿码返校；如不能提供48小时内核酸检测阴性证明的，需在返校后24小时内进行1次核酸检测。

《通知》要求，四川中小学校、托幼机构师生员工本人及其共同居住的家人14天内无省外旅居史、无与省外返川人员密切接触史的，持四川天府健康通绿码返校，由学校查验本人及其共同居住的家人的行程码后，可不提供核酸检测阴性证明。四川中小学校、托幼机构师生员工本人或其共同居住的家人14天内有省外旅居史、有与省外返川人员密切接触史的，返校时应提供48小时内核酸检测阴性证明；如不能提供48小时内核酸检测阴性证明的，需在返校后24小时内进行1次核酸检测。

四川各级各类学校、托幼机构后勤管理、临聘辅助等重点岗位人员，需持报到前48小时内核酸检测阴性证明和四川天府健康通绿码返校，学校要加强对其开展常态化核酸抽样监测。四川各级各类学校、托幼机构要主动配合属地卫生健康部门和疾控机构，认真落实对师生员工的常态化核酸抽样监测工作。

在加强防护管理方面，《通知》要求，对返川返校师生员工进行动态排查管理，教育引导师生员工遵守防疫规定。不符合返校要求的师生员工暂不安排返校，要求其主动配合属地落实核酸检测、集中隔离、居家隔离等防控措施，待完成相应规范管理后再安排返校。在中高风险地区的师生员工暂缓返校。

四川各地各校要科学合理制定2022年春季学期开学方案、疫情防控方案和应急处置预案，分类、有序做好师生返校安排。提前将开学报到相关要求详细、精准告知每一名师生员工和中小学幼儿园学生家长。高校要按照“错时、错峰、错层次”总体原则，科学安排不同院系、年级学生有序返校报到。学生报到时应佩戴口罩、检测体温、核验健康码和行程码。(记者 贺劭清)

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