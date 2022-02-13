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“爸爸为冬奥作贡献，我很自豪”

2022年02月13日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：“爸爸为冬奥作贡献，我很自豪”

　　 【新春走基层·今年寒假孩子们这样过10】

　　 北京下雪了！中关村中学七年级学生邱德赛吃完午饭，麻利地穿好滑雪鞋，奔向附近的一块大草坪。周围白茫茫一片，鞋底踩在厚厚的积雪上，咯吱咯吱作响。

　　 “听这声儿，真爽！”他搓搓小手，向着雪地弯下腰。身体微微前倾，双腿稳稳用力，“哧溜”一声，滑出去老远。

　　 “双减”之后的寒假，书本作业少了，空闲时间多了，大把的自由攥在手里，怎么过才不浪费呢？邱德赛制定了一张作息表，认真地贴在写字台前：早晨，6点半起床晨跑，随后背英语单词；中午，饭后做家务；下午，体育活动2小时。

　　 “跑步、跳绳，跟着keep学运动，我都喜欢。要说最爱嘛，那必须是滑雪啊！”德赛兴奋地比画着，“自由式滑雪空中技巧最好看！”

　　 喜欢滑雪，和父亲有关。德赛的父亲邱招义，是一位冬奥会裁判。

　　 “他三四岁时，第一次上雪场。人小胆子大，我牵着他的手，一步一步来。嗬，学得还很快嘞。”父亲曾把儿子引荐给著名滑雪教练杨尔绮当徒弟，没想到这个“小不点”没过多久就出师了，“滑得挺熟练，有时候我都追不上他呢。”

　　 说起最难忘的事，父子俩不约而同想到一次去滑雪的经历。那天跃跃欲试的邱德赛在父亲指导下穿好装备，一溜烟上了雪场。正滑得起劲儿，却一不留神冲出雪道，一头扎进雪堆。父亲飞奔过来，使劲儿把他从雪堆里往外拖。“我听见他累得喘着粗气，但手紧紧抓着我。”打那以后，邱德赛更懂得滑雪不仅要注重技巧，还要注意安全、提升体能。

　　 “小孩子要放开‘养’，要让他们‘痛’并‘快乐’地成长。”在邱招义看来，“家庭氛围好比一方土壤，小孩子要充分吸吮养料，才能蓬勃成长。”

　　 邱德赛家的书房里，立着一排书柜，体育、自然、历史、科学样样都有。“你看，家里没有电视，倒是有不少书，他慢慢就对书感兴趣了。只要他能专注地去读书、去滑雪、去运动，就足够了。”

　　 紧邻书柜，摆着一台投影仪。“我下载了很多运动视频，他对照着做核心动作或平衡练习，我们时不时纠正错误，让他慢慢提升体能。”邱德赛妈妈说。

　　 2018年春节，因为要完成平昌冬奥会执裁任务，邱招义没能陪家人。

　　 今年春节，邱招义作为北京冬奥会裁判，又不能陪伴家人，但德赛很理解爸爸。“爸爸是为冬奥会作贡献，为国家作贡献！他很厉害，我很自豪。”德赛说，等到寒假结束，爸爸也该回来了，“我要过个有意义的寒假，再见面时，送给爸爸当礼物！”

　　 （本报记者 李晓）

(责编：郝孟佳、刘圆圆)

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