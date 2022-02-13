原标题：“羊倌”组建滑雪队 助力农民就业增收

校园里建起“小小冬奥组委”、昔日“羊倌”组建农民滑雪队义务进行滑雪培训、“冰雪大篷车”将冰雪运动送到百姓身边……作为“双奥之城”，从申办、筹办到迎来冬奥开幕，北京一直洋溢着冬奥激情。2月12日，2022北京新闻中心“双奥之城·看典”互动展示活动以“飞翔在冰雪之上”为主题，邀请北京市石景山区电厂路小学校长薛东和体育教师丁筱、北京市延庆区张山营镇海陀农民滑雪队队长郎恩鸽、北京市丰台区体育局副局长关向青做客直播间，讲述用不同方式普及冰雪运动，传播冬奥精神，为大众在冰雪运动中带来激情与欢乐。

与北京冬奥组委办公地仅有一公里距离的石景山区电厂路小学，于2018年在校内组建了由学生自治的“小小冬奥组委”，传播冰雪运动和冬奥知识。在直播间里，薛东校长和丁筱老师一同讲述了“小小冬奥组委”的故事。薛东表示，在一次次训练和参加比赛过程中，孩子们收获的不仅是技能、成绩，更重要的是对冬奥会精神的理解。丁筱也表示，近七年来，在一次次冬奥教育课程、主题活动、实践任务中，在一个个冬奥教育真实榜样的激励下，孩子们开阔了视野，体验到冬奥文化的魅力。丁筱还透露，冬奥教育还促进了学生综合能力发展，孩子们都成了“小小冬奥通”，每名学生都掌握一两项冰雪运动旱地化技能。

在丰台区，市民可以通过“冰雪大篷车”活动，就近畅享冰雪乐趣。丰台区体育局副局长、“冰雪大篷车”项目的发起人关向青在直播中透露，自2017年11月至今，“冰雪大篷车”活动已累计举办了近200场，受众人数20多万人次。关向青表示，下一步，会结合之前的经验和后续的工作重点，对大篷车活动的形式和内容进行提档升级，比如开展一些赛事联动、增加文化交流、拓展科学健身指导等，让活动的内容更加丰富，满足大家多样化的健身需求，把奥林匹克精神持续传播下去。

义务为全区中小学生、志愿者以及青年农民进行滑雪培训……在延庆海坨山张山营镇有一支农民滑雪队，自2017年7月成立以来，就以公益志愿服务为己任。这支农民滑雪队的发起人、队长郎恩鸽因为“冬奥”，丢掉放羊鞭拿起滑雪板，带领更多人走进滑雪场。据悉，滑雪队走进校园普及冰雪运动，累计为中小学生开展冰雪运动培训5000余人次。与此同时，滑雪队还培训志愿者和农民滑雪技能，近四个雪季累计培训约1.69万人次。

“不仅是一个爱好，也成为自己谋生的职业。下一步，北京冬奥会结束后，海坨农民滑雪队将参与到全区10万人大培训工作中，助力延庆带动更多延庆农民促进其就业增收。”郎恩鸽在直播中还提到，他还要帮助更多农民借冬奥会，向从事冰雪运动的“新型农民”转型。（记者 武文娟）

(责编：郝孟佳、刘圆圆)