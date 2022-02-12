“送你一朵小红花，开在那牛羊遍野的天涯……”10日下午，位于成都市温江区永宁街道杏林社区的“杏好有你·沉浸式家庭服务馆”二楼舞蹈室传出欢快的音乐声，十几名小朋友跟着领舞的老师，伴随着音乐的节奏在跳舞。在四楼一房间内，几十名小学生在志愿者们的照顾下，坐在桌子前写作业、看课外书。门上贴的活动安排表上写着：舞蹈、跆拳道、安全知识、小主持等课程。

这是为解决假期学生看护难题，由成都市温江区妇联牵头开办的寒假公益托管班。“寒假公益托管面向5-12岁青少年，提供为期14天的托管服务，托管时间为早上9点到下午5点。采取财政补贴支持、收取服务性收费的方式，含午餐费在内每生每天收费30元。”温江区妇联副主席郭玲介绍说，参加寒托班的70多名孩子多来自“双职工”家庭，按照是否上小学分成两个班，每班配三名大学生志愿者，还专门聘请了跆拳道、舞蹈等专业老师。

图为10日下午，位于成都市温江区永宁街道杏林社区的“杏好有你·沉浸式家庭服务馆”二楼舞蹈室内，参加寒假托管班的小朋友们跟着舞蹈老师在跳舞。（新华社记者吴晓颖摄）

三年级男生肖权的父母都是上班族，往年寒暑假，他由爷爷奶奶照管。“奶奶这段时间生病住院了，爷爷每天要给奶奶送饭，就把我送到这里。”说起社区的托管班，他开心地说，“最喜欢跆拳道课，午饭也好吃，还认识了不少新朋友。”

公益托管班是四川结合广大儿童、中小学生家庭需求，开展的2022年寒假儿童关爱服务系列活动之一。为让广大青少年度过一个欢乐、祥和、安全的寒假，四川省妇联联合省级部门启动了2022年四川寒假儿童关爱服务活动。针对留守、流动、困境儿童等不同儿童群体的特点和需求，结合不同群体、不同地区、不同家庭的实际，开展法治宣传、科学家教、安全防范、学业辅导、亲情陪伴等活动。

图为简阳市妇联开展2022年寒假儿童关爱服务走访慰问活动，为留守儿童、困境儿童送去慰问物资。（受访单位供图）

针对儿童在寒假可能面临的烟花爆竹、交通事故、火灾溺水等意外伤害和性侵、拐骗、家暴等违法侵害，各地妇联采取措施筑牢儿童安全防线。“遇到火灾、溺水、地震时如何自救？”“遇到校园暴力怎样大声说‘不’？”在简阳市云龙镇桤木村儿童之家，专业应急救护培训老师通过情景模拟、知识宣讲等形式，向孩子们普及火灾逃生、防溺水、校园暴力、性教育等内容，提升孩子们自我保护技能。培训老师为现场70多名孩子发放应急救护包，并教授他们如何使用这些救护工具。

图为寒假期间，泸州市叙永县妇联组织留守儿童观看电影、开展趣味活动，巾帼志愿者为孩子们提供学业辅导、亲情陪伴等服务。（受访单位供图）

为提升家长及其他监护人的家庭教育能力，增强“依法带娃”主体责任，各地妇联发挥“儿童之家”“家长学校”的基层阵地作用，开展普法宣传及家庭教育指导服务。寒假期间，成都市温江区妇联请专家团队赴各镇街进行宣讲，引导家长了解掌握《家庭教育促进法》，帮助家长科学教子，全面履行家庭教育主体责任。

为解决特殊困境儿童面临的困难，凉山彝族自治州盐源县盐井街道社区妇联组织巾帼志愿者走进五洞桥村，为困境儿童及监护他们的爷爷奶奶送去羽绒服、保暖裤、大米等生活物资。德阳市妇联等单位组织爱心企业到中江县特殊教育学校开展慰问活动，为该校150名学生送上新年慰问物资，并为20名特困生送上爱心午餐补助金，把关爱、温暖送到学生们身边。（吴晓颖）

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