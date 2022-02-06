“是谁轻轻掀开一片朝阳，整个赛场散落美的光；是谁悄悄洒下晶莹冰雪，世界拥抱纯洁的力量……”北京冬奥会献礼曲目《冰雪之望》的旋律优美动听，演唱者是来自留学中国“云”合唱团的团员们。

图为留学生在演唱歌曲。任鹏供图

留学中国“云”合唱团由中国24所高校50多个国家的百余名来华留学生组成，有些留学生目前仍然身在国外，但距离阻挡不了他们的热情和为北京冬奥献礼的心愿。《冰雪之望》由合唱团团长、来自深圳大学的韩国留学生申文燮作曲。谈起这首歌的缘起，申文燮说：“即使过了30多年，《手拉手》依然是大家百听不厌的奥运歌曲，每当听到这首歌的时候内心都会有种温暖的感觉。北京冬奥会的临近也激发出我的创作灵感。希望在疫情这个特殊时期，用音乐去鼓舞人心，给人们带来勇气和力量。”冰雪之“望”，既是对北京冬奥会圆满举办的美好展望，也是对见证奥运健儿拼搏身姿的急切盼望，亦包含着对世界各国和平友谊长存的真切愿望。

万事开头难。虽然完成了作曲部分，但对于外国人来说，用汉语作词还是存在一定的挑战。申文燮坦言：“歌词既要押韵，又要贴合主题，我构思了很久也没能写出来。于是，我找了中国的朋友协助完成。还真是应了中国那句老话，多个朋友多条路！”

申文燮自2010年来华留学，到如今已“扎根”中国十余载，也见证了中国这些年发生的巨大变化。“我认为，很多城市和十年前相比发生了翻天覆地的变化。十年前的深圳只有两条地铁线，但如今的深圳已经拥有十多条地铁线，能覆盖这座城市的每个角落。”“面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，中国政府及时采取了强有力的应对措施，在最短的时间内控制住了本国疫情。我认为中国在疫情防控方面，做了非常正确的示范和表率。”

留学中国“云”合唱团中的两位团员是上海海洋大学的国际学生，他们是来自乌兹别克斯坦的2020级食品学院本科生李宏（UMIDJON MANNAPOV）和来自乌干达的2019级信息学院研究生黄巧怡（NABAHIRWA EDWINE）。最初，两位同学在线上向留学中国“云”合唱团团长、《冰雪之望》曲作者申文燮学习歌曲。上海海洋大学国际文化交流学院老师吴江楠帮他们纠正汉语发音，音准过关后前往专业录音棚录音。为高质量完成分配的中文歌曲音频和视频录制任务，他们特意把校园内的录制工作分成不同时间、不同场景进行，周末时间也加以利用以保证时效。

受疫情的影响，合唱团的成员分散在世界各地，在线上完成录制的过程也充满了波折。来自印度尼西亚的团员洪发辉表示：“在线上练习合唱时，我们很难发现和声细节上的错误，导致一起录制音乐时会存在节奏或者音调的错误。”但这些困难并没有浇灭合唱团成员们对演唱的热情。申文燮说：“因为合唱成员的人数比较多，给每个人进行纠正也不现实，我就让大家用手机录音发给我，听一下没唱对的地方，再针对容易出错的地方统一给成员们讲解。”

最终，合唱团成员们满载荣誉而归。《冰雪之望》获得了第四届“丝路青年梦想汇”音乐比赛一等奖，《冰雪之望》的钢琴版MV也被教育部国际司、留学服务中心选为北京冬奥会献礼曲目。1月30日，这首紧扣冬奥主题的歌曲《冰雪之望》MV，入选了教育部留学服务中心主办的2022年全球中国留学生网络春晚，在留学生心中点燃了奥运的激情和梦想。2月2日播放的中央电视台13套《朝闻天下》和《新闻直播间》节目还对《冰雪之望》这首歌的故事和传递的冬奥祝福进行了报道。

为北京冬奥会献唱、参与录制的节目登上2022年全球中国留学生网络春晚，让上海海洋大学的这两位留学生感到特别激动和荣幸。李宏说：“唱歌是我最大的爱好，用中文唱歌并不容易，但这个过程很有趣，一切困难都不算什么。”黄巧怡说：“这个过程很有意义，提高了我的信心，也提高了我的汉语书写和听说能力。如果敢于梦想，你就能够成功。”

“同欢笑，同鼓掌，和谐的梦想”“友谊连接我们的家乡”，当百名留学生唱响这些歌词时，音乐跨越国界迸发出梦想与激情，来自50多个国家的留学生们感受到团结协作的力量，共同谱写“和平、友谊、进步”的北京冬奥乐章。（任鹏、曹继军）

(责编：彭晓玲、郝孟佳)