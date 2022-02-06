2月4日，中国传统节气“立春”，2022年北京冬奥会开幕。身处俄罗斯的多位华侨华人、留学生通过不同的方式观看了北京冬奥会开幕式，并向记者讲述了自己的亲身感受。

贝发集团驻莫斯科代表处总代表邱智君说，2008年，我非常幸运在北京观看了夏季奥运会的开幕式和闭幕式，为所有精彩的表演深深感动。在观看的过程中，因为有好几个节目都如此协调和统一，有俄罗斯朋友甚至猜是机器人表演，结果却都是真人表演。俄罗斯友人们纷纷赞叹，而我在一旁自豪之情油然而生。

2月4日晚，第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在北京国家体育场举行。图为开幕式上的“构建一朵雪花”环节。 中新社记者 崔楠 摄

如今，北京创造了新的历史，成为世界上第一个既举办夏季奥运会、又举办冬季奥运会的城市。前几天，一个俄罗斯朋友问我，北京即将要开冬奥会了，现在疫情形势如此严峻，你觉得北京能组织得好吗？会不会出什么问题？当时我就十分自信地回答，北京一定会像承诺的那样，办出一场“简约、安全、精彩”的冬奥会。我相信不会出现任何问题，我们国家政府对任何事情都准备充分，即使出现状况，相信都有预案解决。朋友问我，你对你们政府这么充满信心？我说是的，我们中国人对政府的信赖都是来自骨子里的，我们坚信政府做任何事情都能做得很好！

冬奥会开幕式上，当我们的国歌响起，当中国运动健儿出场的那一刻，我的心情无比激动。如果说2008年北京奥运会开幕式展示了我们中国优秀的传统文化，比如2008名太极选手共舞太极拳，让世界对中国传统文化产生了极大兴趣，那这次的冬奥会开幕式更多地展示了我们当今中国人的精气神、新面貌，充分体现了我们的文化自信和科技自信，充分体现了奥林匹克口号。开幕式让世界感受到一个欣欣向荣的中国，一个万众一心的中国，一个团结奋进的中国，也让奥林匹克运动的种子在更多人心中生根发芽。

俄罗斯华侨华人联合会总会常务副会长李淑兰表示，在全球新冠疫情依然严峻的当下，团结变得前所未有的重要。而举世瞩目的北京冬奥会在如此特殊的时期举行，更是以和平、友谊和团结精神把世界凝聚在一起，展现了人类最美好的一面。“作为旅居俄罗斯多年的一名华人，看完冬奥会开幕式，我已经是热泪盈眶。作为海外华侨华人，我们深深感觉到，伟大祖(籍)国的强大、富饶，是我们坚强的后盾。相信北京冬奥会之火，将为全世界点燃心中不灭的希望之火。”

莫斯科华侨华人常务副会长肖华说，2008年他携家人赴北京观看了北京夏季奥运会，今年因疫情无法亲临现场，可心早已飞向北京。“今天的开幕式震撼了我，震撼了我身边的俄罗斯朋友，这是一个让所有中国人为之骄傲的时刻！”他说，2008年的北京夏奥会让世界认识了中国，2022年北京冬奥会将让世界更好地倾听中国声音。“国际奥委会主席巴赫在开幕式上致辞说，奥运会总是搭建沟通的桥梁，绝不会筑起一道道高墙。我想这也是我们中国人的愿望，让我们的热情去温暖世界，团结一心，一起向未来。”

莫斯科大学中国留学生高艺文说，继2008年北京夏季奥运会开幕式之后，此次冬奥会开幕式又向全球观众呈现了一场震撼的视觉盛宴，将传统与现代两种截然不同的风格完美结合在一起。此次冬奥会开幕式向全世界展示了优秀的传统文化，也凸显了当代中国的大国风范和文化自信。“我感到无比骄傲与自豪，希望我们独特且丰厚的文化底蕴能够被全世界更多人理解和接受。”

同样在莫斯科大学留学的付天天表示，开幕式上的主火炬点燃仪式给我留下了深刻印象，它不仅体现了“低碳环保”的绿色理念，更展现了“中国式”的浪漫与创新。主火炬在所有代表团的“小雪花”共同构建的“大雪花”中心，仿佛是人类命运共同体中生生不息的生命之火、希望之火。这丝微火看似渺小，其实有无穷的力量：微火虽微，但星星之火，可以燎原。（田冰、张萌）

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