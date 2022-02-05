开幕式上，有一个特殊的节目叫做“致敬人民”，演员来自不同的国家和地区。北京青年报记者了解到，其中有8名外籍演员，是北京第二外国语学院的师生。经过46次总计427小时的排练，他们做到了“最好的自己”和“最好的呈现”。

北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式总导演张艺谋在接受媒体采访时谈道，开幕式专门有一个环节叫“致敬人民”，“透过这四个字可以看出，就是让普通人站到舞台上，让大家来，包括在热场环节和表演环节上，我们都尽可能地希望人民来参与。”

“轻轻地捧着你的脸……”在开幕式上，伴随着动听的歌曲，76名中外演员开始下场“走步”，他们的步伐和地面的特效形成了互动，营造了别样的艺术效果。

北青报记者了解到，这个节目一共有76名来自不同国家、不同国籍的演员参加，其中有8名外籍演员来自北京第二外国语学院，分别是6名留学生和2名教师。

北京第二外国语学院冬奥会开幕式领队刘严欣介绍，这个节目并不需要特别的技巧，从效果上看，也仅是演员们按照一定的队形行走，但实际上，伴随音乐和特效，走出整齐统一的效果，需要多次沟通协调和艰难的排练。

刘严欣告诉北青报记者，从去年10月5日开始，学校的6名留学生和2名教师就开始按照导演组的统一安排进行排练。截至2月3日，北二外一共参与排练了46次，其中有12次是在周末，排练时长共计427小时。

刘严欣说，最长的一次训练是1月22日，师生们早上7点从学校出发，夜里12点30返校；最早一次出发是12月9日早上6点45。训练和彩排根据总体安排的不同，既有单个节目的训练，也有所有节目的串场，后者往往需要更长的等待。

来自北京第二外国语学院高级翻译学院的老师德琳说，“参演开幕式比我想象中的要累，但这是一辈子只有一件的事情，我很开心，很骄傲。”

德琳来自委内瑞拉，2014年来到北京第二外国语学院求学，之后留校工作。她告诉北青报记者，自己有很深的奥运会情结，“2008年北京冬奥会的时候，我就知道北京举行过冬奥会，很精彩，但那时候还小，记不清具体的细节了，所以当学校告诉我有机会参加冬奥会，就毫不犹豫地报名了。”

因为排练次数多，排练时间长，德琳见过夜幕降临、灯火璀璨的鸟巢，“那真是太美了！尽管排练很累，但能参与到冬奥会，看到不一样的景色，一生只有一次，也很值得！”德琳笑着说。（刘洋）

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