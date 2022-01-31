湖北日报全媒记者 田佩雯

“祝大家新春快乐，一路顺风！”

1月28日，武汉瑞雪飘洒。确认最后一名留校生顺利登上离汉的火车后，武汉大学新闻与传播学院辅导员杨頔在“留守小群”里发出这条消息。迎着纷纷扬扬的雪花，4年没有回家过年的她，也踏上了回家的旅程。

时间拨回一周多前。陕西和河南疫情尚未结束，在杨頔所在的新闻学院，有4名来自陕西西安和河南安阳的学生，因疫情选择就地过年。

“就地过年也要有家的温暖。”杨頔为留校学生专门建了一个“留守小群”，除了收集学生体温等健康信息，每天还在群里发布最新防疫政策，“今天降风险了吗”是群里最关心的话题。在学校安排下，4位留校学生开启假期留校生活，杨頔为他们备好了“健康包”“春节包”，内含口罩、消毒酒精等防疫物资，以及春联、福字等年节用品。“收到春联，感受到了过年的气氛。”留校学生王玺说。

独在异乡，哪能不思念家乡味道？杨頔是河南人，与4位留校学生一样，都是“北方胃”。为了慰藉留校学生的思乡情，杨頔邀请学生们到家里包一顿北方饺子，一起过小年。

“西安雁塔区要降风险了，我们是不是可以回家了？”小年前夕，“留守小群”里传来西安将降为低风险的好消息，大家欢欣雀跃，原计划的小年团圆宴变成了欢送宴。

“老板，鲈鱼要最大的那条！”1月25日，北方小年当天，杨頔早早来到菜市场，请摊主帮忙挑选最肥美的鲈鱼，“小年吃鱼，寓意年年有余。”为了让学生们尝到正宗的北方水饺，她拿出来自郑州的羊肉馅，“这是我妈妈亲手拌的羊肉萝卜馅。”

“填饺子馅，再沾点水，抹一抹后，这样一捏就好了。”杨頔一边细致讲解包饺子的步骤，一边操作示范。第一次包饺子的几位同学包得有模有样，饺子有的是元宝样式，有的是小船形状，有的还包进了花生，“吃到的人新年顺顺利利，步步高升。”

“頔姐，我拿到两家大厂的实习通知啦，该怎么选好呢？”“最近毕业论文遇到难处，压力很大……”虽然最后一个留校同学已坐上回家的火车，但在返程路上，来自学生的消息一直不断，每一条信息杨頔都仔细回复。杨頔说，低年级同学会有学习和职业规划的迷茫，毕业年级同学有找工作和论文的压力，作为辅导员，要及时帮他们做好规划和梳理。“他们经历的这些，我也都经历过。希望交流能帮助他们解决问题、缓解压力。”

“学生在，我就在。”2019年以来，杨頔连续4年没有回河南老家过年了，她的婚礼也因此延期了4次，但她毫无怨言，“辅导员在第一线，学生就是最大的牵挂。”

“希望新年里同学们一路顺利、‘虎虎生威’。”谈到虎年最大的愿望时，杨頔笑着说，“也希望疫情早日结束，今年能办婚礼！”

(责编：马昌、王欲然)