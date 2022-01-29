原标题：北京冬奥会开幕式演员95%为青少年

北京2022年冬奥会开幕式将于2月4日上演，本次开幕式约3000名演员中有95%为青少年，这些朝气蓬勃的演员将为整个演出创造积极向上的精神与活力，也将在冬奥会这一国际舞台中央向全世界展现中国青少年的风采。

符合奥林匹克教育要求

“本次开幕式的演员群体可以说是历届奥运会上第一次如此大规模地邀请青少年，我们总共约3000名演员中，有95%来自青少年。”国家体育场运行团队场馆副主任、开闭幕式部演出仪式处处长王军向记者介绍说。

据悉，与2008年气势恢宏的奥运会开幕式不同，本次开幕式的总导演张艺谋改变了创意，不再需要像2008年那样约15000人的大规模演员群体，而是以青少年为演员主体。

王军表示，更多青少年参与开幕式表演，也符合奥林匹克教育的要求。“从他们的成长经历来说，能够在双奥城市的这种大型活动中展现风采，也是引以为傲的。”

演员排练也极具挑战

伴随大批年轻人和小朋友的参与，本次演员排练也极具挑战。王军介绍说，第一，冬天的寒冷天气给演员排练带来很大困难，比如衣服穿厚了，跳舞时就会热，而穿少了又会冷。

第二，防疫也增加了许多要求。比如需要频繁进行核酸检测，每次进入国家体育场鸟巢也需要提交各种防疫材料，排练全程佩戴口罩等。

第三，如何平衡好学习和排练的关系也是难题。“我们给每个演员都配备了椅子和桌子，这在以往大型活动中并不常见，因为大家这次还要写作业，边排练、边写作业。我们整个排练从去年10月开始，大都占用周末和节假日，没有太多占用上课时间。在排练期间，还赶上期末考试、研究生考试、英语四六级考试、国家公务员考试等，演员克服了非常多的困难。”王军说。

家长学校支持保障

记者在排练现场看到，学生们在排练间隙，都在带队老师的指引下拿出书本。据带队参加表演的北京第二实验小学老师吴文念说，孩子们的精神面貌让老师非常感动，“每次排练完，在回来的大巴车上，我问孩子们累吗，大家都说不累，不过一小会儿之后，车上就安静了，孩子很快就睡着了。在周末早出晚归进行排练后，学校本来同意学生们周一可以休息半天一天，但许多孩子周一还是按时来到学校。”

吴文念说，孩子们能够坚持排练，背后一定有家长的支持。而学校也全力保障，配备了各学科老师给补习功课，还考虑到孩子们的训练强度增加了体能课。

来自河北北方学院的学生邓少美在接受记者采访时，嗓子有些沙哑，是因为在学校排练时，作为领队的她还负责给大家喊拍子。之前的合练，他们要凌晨4点多就坐大巴车前往北京。不过，她笑着说，这些都不算什么，“我们每个人都很努力，都想把中国的风采展现给世界”。

除了青少年群体，本次开幕式还邀请退休的老年人参与其中。74岁的热场演员韩彬说：“在2月4日，我们希望向全世界展现中国老年人的风采，让世界看一看中国不仅国家强大，人民生活富裕，我们老年人也精神抖擞。”

王军坦言，没有使用专业表演团队，也给演出呈现带来很大挑战。“因为专业演员本身就可以很好地解读导演创意，再加上自己的二度创作，可能会很省事地完成任务。而我们演员是青少年普通人，他们当中很多人没有接触过表演。不过大家都很好地克服了不利影响，力争圆满完成任务。”

据新华社

(责编：李依环、温璐)