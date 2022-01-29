原标题：人才断档严重博物馆事业遭遇“小马拉大车”难题

博物馆事业在管理体制、人才队伍、布局体系方面还存在着“经费有限、人才短缺、布局失衡”的共性问题。特别是既懂专业又懂运行管理和产业经营的人才极度匮乏，“小马拉大车”的现象加剧。

在全国拥有“六个第一”桂冠的山东博物馆群体遭遇了“成长的烦恼”。

山东省博物馆事业在全国有“六个第一”，即山东省博物馆总量、一级博物馆数量、二级博物馆数量、三级博物馆数量、非国有博物馆数量、新晋级革命类博物馆数量六项指标，均居全国第一，并形成了以国有博物馆为主体、非国有博物馆为补充的类别多样、主体多元、充满生机活力、富有区域特色的博物馆体系。但近日，山东省两会期间，民盟山东省委员会提交了一份关于推动新时代山东省博物馆事业高质量发展建议的提案，指出该省博物馆事业在管理体制、人才队伍、布局体系方面还存在着“经费有限、人才短缺、布局失衡”的共性问题，亟待解决。

科技日报记者了解到，上述建议反映的问题在我国博物馆界并不少见。

早在2019年3月，在全国政协十三届二次会议首场“部长通道”上，时任国家文物局局长的刘玉珠向全国各地市县长拜托了一件事：“多关心支持基层文物行政管理部门和队伍的建设。”

说这句话的背景，是刘玉珠作为主管部门负责人，发现了市县级文物机构队伍编制有弱化的倾向。

民盟山东省委员会在调研中发现的另一个问题也指向了博物馆界的痛点：“博物馆专业、文物保护专业、文物鉴定专业人员不仅短缺且分散，而且还出现了人才断档，特别是既懂专业又懂运行管理和产业经营的人才极度匮乏，‘小马拉大车’的现象加剧。”

记者发现，2020年第5期由中国国家博物馆主办的《博物馆管理》杂志也指出：目前，国内博物馆普遍存在专业人才较少、领军人才缺乏、人才成长较为缓慢等问题。

除了经费有限和人才短缺之外，博物馆空间布局也存在不平衡问题。比如经济发达地区博物馆发展快、数量多、质量高，而经济欠发达地区博物馆发展相对滞后；综合、历史类博物馆占比较高，发展水平也较高，而自然、艺术、科技、工业遗产、非物质文化遗产等类别的博物馆发展水平低。同时，国有博物馆有较好的管理体制和经费补贴，对人才的吸引力较高，综合实力较强，而非国有博物馆综合实力则较弱。

发展中出现的难题需要改革手段予以破解。

针对上述问题，民盟山东省委员会给出的建议是：充分发挥国有博物馆龙头带动作用，鼓励国家一、二、三级博物馆率先发展，实现县域博物馆全覆盖；健全对非国有博物馆的扶持机制，引导社会资金以多种方式进入博物馆领域，促进社会力量以独立举办、共同举办等多种形式兴办博物馆，增强非国有博物馆“自身造血功能”。

他们还建议各级发改、财政、文物等部门建立健全联席工作机制，共同加强对博物馆高质量发展工作的组织实施；加大政府购买社会服务力度，通过竞争择优的方式选择承接政府购买服务的社会力量，精打细算，明确权利义务，切实提高社会力量的服务质量和效能。（记者 王延斌）

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