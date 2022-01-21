人民网北京1月21日电 （记者郝孟佳、李依环）今天，记者从教育部网站获悉，日前，教育部联合工业和信息化部等八部门对2016年印发实施的《职业学校学生实习管理规定》（下称《规定》）进行了修订，进一步明确了学生实习的行为准则，为实习管理划定了“红线”。修订后的《规定》明确，职业学校和实习单位要依法保障实习学生的基本权利，不得安排学生到酒吧、夜总会、歌厅、洗浴中心、电子游戏厅、网吧等营业性娱乐场所实习。

修订后的《规定》包括总则、实习组织、实习管理、实习考核、安全职责、保障措施、监督与处理、附则等8章、50条，与原《规定》相比，修订后进一步明确了实习参与各方的责任、权利和义务，规范了实习各环节过程的基本要求，主要修订有：

一是进一步强调了实习的性质并优化内涵和边界。强调学生实习的本质是教学活动，是实践教学的重要环节；适应数字时代职业场景、岗位形态的变化，重新界定实习分类，将“跟岗实习”“顶岗实习”统一为“岗位实习”；对符合条件的生产性实训基地、厂中校、校中厂、虚拟仿真实训基地等，可作为实习单位。

二是聚焦职业学校实习治理水平提出系列措施。明确学校选择实习单位的具体条件，要求实习单位名单须经校级党组织审议并对外公开，实习中遇有突发事件或重大风险应按照属地管理要求做好分类管控。

三是推动实习深度融入校企协同育人。支持结合学徒制培养、中高职贯通培养等合作探索多种形式的实践性教学改革，规定职业学校应当优先选择与学校有稳定合作关系的企（事）业单位，同时鼓励和引导企（事）业单位等按岗位总量的一定比例，设立实习岗位并对外发布岗位信息。加快推进学生实习保险全覆盖。

四是加强部门和地方协同配合。教育部门会同有关部门建立实习管理协调落实机制，工信、财政、人力资源社会保障、应急管理、国资、市场监管、银保监各部门结合各自职责，鼓励支持学校和实习单位开展学生实习，同时对违规行为严肃追责问责。要求跨省实习须事先经学校主管部门同意，按程序报省级主管部门备案，有关省份要建立跨省实习常态化协同机制。

五是划定了实习管理“红线”。针对实习内容专业不对口、强制实习、收费实习、简单重复劳动、中介机构参与、违规安排加班和夜班等问题，进一步划定“红线”，提出1个“严禁”、27个“不得”，并有针对性地明确了处理规定，切实保障实习学生的合法权益。首次配发了《实习协议示范文本》，明确了必须由职业学校、实习单位、学生三方签署协议后方可实习。

《规定》提出，各地要通过专家解读、专题教育、挂图海报、公益广告、新媒体等多种形式，以师生喜闻乐见的方式，帮助职业学校师生、家长和实习单位全面熟悉、准确把握实习管理的内容和要求，提高学生自我保护意识，及时总结推广典型经验和案例，形成良好的群体效应、社会效应。

下一步，教育部将会同有关部门进一步畅通政策咨询与情况反映渠道，结合教育督导、治安管理、安全生产检查、职业卫生监督检查、劳动保障监察、工商执法等开展专项排查、重点抽查。各地有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，定期组织自查、加强日常监管，特别是加强实习安全管理，健全突发事件应急处置制度机制，对违反本规定的职业学校、实习单位及相关责任人依法依规严肃处理、联合惩戒。寒假期间，各地各职业院校要认真贯彻落实《规定》，结合属地疫情防控要求，组织做好寒假期间的实习管理工作。

(责编：李依环、秦华)