人民网北京1月21日电 （记者李依环、孙竞）记者今天从教育部获悉，教育部近日印发了《关于推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》（以下简称《通知》）。日前，教育部教师工作司负责人就相关情况回答了记者提问。

记者了解到，《通知》指出，根据高等学校师范类专业办学条件和办学质量审核结果划定免试认定改革范围，2017年及以前加入国家中小学教师资格考试改革试点省份的高等学校相关师范类专业，自2022年起可以参加免试认定改革。

该负责人表示，2022年，教育部在教育类研究生和公费师范生实施免试认定改革的基础上，继续在高等学校师范类专业中稳步推进免试认定改革，将教师队伍质量关口前移到培养院校，旨在压实培养院校建立健全师范生教育教学能力考核制度的责任，切实提高师范类专业人才培养质量，让真正乐教、适教、善教的优秀人才成为教师队伍后备军。

对于《通知》的主要内容，该负责人谈到，《通知》主要涉及扩大免试认定改革范围、建立健全师范生教育教学能力考核制度、严格免试认定改革工作要求等内容，是对前一阶段教育类研究生和公费师范生免试认定改革的推进和深化，既有政策上的延续性，也有新形势下的新要求。一是扩大免试认定改革范围；二是建立健全师范生教育教学能力考核制度。

该负责人表示，为确保免试认定改革工作规范开展，将免试认定改革工作内容落实到位，《通知》要求，相关高校和教育行政部门要加大投入，加强监管。各级教育行政部门要强化师范生培养过程和结果质量监测，指导有关高等学校严格按照国家中小学教师资格考试标准、师范生教师职业能力标准开展教育教学活动和教育教学能力考核，做好免试认定工作。有关高等学校要加大相关师范类专业投入，整合资源，不断提高人才培养质量。

此外，省级教育行政部门要及时审核汇总有关信息并做好教师资格认定工作，已划转至行政审批部门的要及时通知有关部门。有关高校按照属地原则归口管理，将师范生教育教学能力考核办法报所在地省级教育行政部门备案；在高等教育学籍学历信息管理平台，及时准确、动态维护参与改革的教育类研究生和师范生信息；及时上报获得《师范生教师职业能力证书》的教育类研究生和师范生信息。

《通知》强调要严格执法，严肃追责。对有关高等学校随意扩大免试认定范围，为不符合条件的学生或不按规定颁发《师范生教师职业能力证书》的，或在免试认定改革工作中玩忽职守、徇私舞弊的，依纪依规取消学校相关师范类专业免试认定资格，核减学校相关师范类专业招生指标，追究学校主要负责人和相关人员责任。

(责编：李依环、秦华)