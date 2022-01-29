原标题：一万九千名赛会志愿者全面上岗

距离北京冬奥会开幕7天之际，参加本次志愿服务的一万九千名志愿者已全部到岗，并向赛事提供志愿服务。

在北京冬奥会一万九千名赛会志愿者中，35岁以下青年占94%，在校大学生是主要力量。赛会志愿者服务于所有的竞赛场馆和大部分的非竞赛场馆及服务设施，服务范围涵盖体育竞赛、场馆管理、语言服务、新闻运行等41个业务领域。

27日，主要来自北京理工大学、首钢工学院等九所高校，以及天坛医院、首钢集团等单位的389名首钢滑雪大跳台冬奥志愿者正式上岗，他们将在体育、技术、庆典仪式、新闻运行、场馆管理、赛事服务等25个业务领域，助力冬奥服务保障工作。

为了让志愿者们尽快融入工作场景、熟悉工作流程、提高服务水平，首钢滑雪大跳台场馆团队已于2021年10月底启动志愿者培训工作。场馆团队志愿者经理马晓宁表示，经过通用培训、专业培训、场馆培训和岗位培训四个阶段，制定培训手册和学习课件，采用线上授课和线下分批培训的形式，在做好疫情防控的基础上，组织好志愿者培训。通过整体培训，志愿者以学促练，提前融入冬奥服务情境。

正式上岗后，这些志愿者将在各业务领域负责人的指导下，根据赛时标准进行点位精准培训。“虽然在前期经历了非常多次的岗位培训与场馆踏勘，但是上岗第一天，第一次踏入闭环内的首钢滑雪大跳台，第一次实际进入赛时工作状态，在带给我新鲜感的同时，也让我感受到了更大的责任与使命，更让我觉得每一位志愿者和工作人员的付出都让北京冬奥会更加精彩。”来自北京理工大学的志愿者刘彧宽说。

首都机场是北京冬奥会外国参赛运动员、各国奥委会官员集中入境的唯一官方通道，这里的600多名志愿者承担着抵离、交通、注册等12个业务领域的工作。北京农学院志愿者主要作为注册业务领域助理，在首都机场为奥林匹克大家庭人员提供服务。

组建专项保障组、成立临时党支部和团支部、建立志愿者之家，选配服务管家、发出《致志愿者家长的一封信》……北京农学院对学校冬奥赛会志愿者关怀备至，目标是全力保障志愿者顺利走上冬奥志愿服务岗位。

主媒体中心是志愿者最早上岗的场馆之一，从1月4日起，90%的志愿者进入闭环服务，上岗前所有的志愿者经过场馆各区域及其功能、媒体运行基本规律、运行日程、运行保障、竞赛日程、防疫安全等场馆培训和岗位培训。

在五棵松体育中心场馆媒体中心，一走进工作区，“欢迎来到文字记者工作区，请进行手消”。志愿者们暖暖的声音就会在耳边响起。

在文字记者工作区的接待桌上摆放着一张工作人员和志愿者的全家福，显得格外温馨；座椅隔板上的“福”字，墙上的新春卡通装饰画、接待桌上的虎年小饰物，处处透露着中国传统文化的韵味。“今年冬奥会正好赶在新年期间，我们用喜庆的元素比如剪纸、小红灯笼等来布置和装饰工作区和休息区，让记者们一进来就能感受到浓浓的年味。”在这里为记者们服务的龙培培说。

奥林匹克（残奥）大家庭酒店是北京冬奥会志愿者服务时间最长的场馆之一，将负责接待国际奥委会、国际残奥委会、国际冬季体育联合会、各国家（地区）奥委会主要官员等国际贵宾相关工作，这将是集中体现赛会服务水平的重要平台，也是展示主办城市风采的重要窗口。

25岁的孙一凡是中国青年政治学院少年儿童组织与思想意识教育专业2020级的研究生，在北京冬奥会赛时，她将在国家速滑馆赛事服务业务领域担任赛事服务助理，为观众提供帮助。对于即将开始的冬奥志愿服务，孙一凡有着很高的期待，“我们在培训中所学的知识和技能就是为了能够真正用到服务中去，为那些需要帮助的人排忧解难。我在正式上岗之前，已经到国家速滑馆内外多走上几圈，强化记忆，力争做个‘场馆通’，让接受服务的观众满意”。同时，孙一凡也希望利用自己拍摄视频的能力，努力记录下同学们的服务瞬间，让这次志愿服务之旅更加有意义。

张家口冬奥村志愿者主要服务于抵离、餐饮、交通、注册、特许经营、技术等二十余个业务领域，他们主要来自河北大学、河北医科大学、北京语言大学等九所高校，他们将以饱满的热情和昂扬的姿态迎接冰雪盛会，为各国代表团提供周到细致的服务。

北京冬奥组委志愿者部部长滕盛萍表示，目前场馆内建立了志愿者的三级服务管理体系：一是志愿者经理总体协调；二是业务领域骨干直接负责；三是小组组长具体实施。此外，各个学校从学业方面进行时间的调整，并进行一些课件的准备，随时发到学生们手中，让大家在志愿活动之余，能够学习相应的课程，确保不落课程，解除后顾之忧。

（记者 王东 黄小异）

(责编：李依环、温璐)