图为就读于香港大学的年轻运动员何键灵在比赛中。

香港大学供图

“顶尖运动员付出时间和努力追求梦想，这份毅力我们十分欣赏。运动员朝着目标进发，展示出无比的坚毅、自律和耐力，这都是我们期望学生所具备的特质，也是同学们在学术上取得理想成绩的关键。”在香港大学招生及国际生交流事务总监严志坚看来，能够招收顶尖运动员进入香港大学，是一件于双方都有利的好事。

近日，香港大学宣布在2022/2023学年首次推出“顶尖运动员入学计划”。该计划的特别之处在于，不以公开考试、校内考试等学术表现作为主要考虑，而是破格以运动员的体育成就作为首要入学遴选条件。严志坚介绍说，运动员可通过该计划申请入学选读文学士、工商管理学学士、理学士及社会科学学士课程之一，4个课程皆采取大类招生，让运动员在选择主修或副修上有较大弹性，方便他们分配时间。至于“顶尖运动员”的定义，严志坚坦言比较广泛，目前正考虑涵盖曾参与奥运会、亚运会、全国运动会、世界杯、亚洲锦标赛等，并获得优异成绩的海内外运动员。

在具体招生流程上，记者了解到，香港大学将设置包括体育界人士在内的遴选委员会，通过面试及审查申请人的推荐信、个人陈述等，综合考虑是否适合入学。计划首年预计录取5人，现役或退役运动员均会考虑，但必须经由体院或相关体育协会机构提名及递交申请。“我们希望通过此计划，让运动员享受在大学学习的机会，获得更全面的发展。”严志坚说，该计划将给予顶尖运动员弹性的学习安排及其他不同的支持，包括住宿奖学金、国际交流、学业辅导、训练及比赛资助等，让他们能够兼顾运动和学业双轨发展，放心追梦、突破自我。如若运动员希望报读其他课程，香港大学也将视情况作个别调整。

在香港大学举办的线上传媒简介会上，两名已经入学香港大学的运动员何键灵及容朗静出席分享了她们作为运动员和大学生的点点滴滴。何键灵在2019年的亚洲少年田径锦标赛上打破了400米香港青年纪录，容朗静则是目前香港女子花剑青年排名第四的击剑运动员。两人于去年通过香港大学的“精英运动员推荐计划”，分别就读港大理学士和社会科学学士课程。何键灵分享说，学校给予运动员很多帮助，尤其是入住学校宿舍后，无论是上课还是去体育馆训练都方便不少，有更多时间专心读书，目前学业都跟得上。容朗静则表示，学校除了提供奖学金支援外，还有体能训练及心理辅导支援，包括提供专业的运动场地及教练等，不需要长途跋涉去体院就可以练体能，很方便。

香港大学素有重视和支持香港体育事业发展的传统，早在1995年就曾推出“精英运动员推荐计划”，鼓励优秀运动员在学业及体育事业双轨发展，是香港首家推出相关计划的高校，20多年来为超过600名年轻运动员提供支持。本次计划申请时间于2月14日截止，预计3月底公布最终录取结果。（记者 汪灵犀）

(责编：李依环、温璐)