人民网北京1月28日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从教育部获悉，为加紧规范当前非学科类校外培训管理，遏制恶意涨价、倾销课程等乱象，切实维护人民群众合法权益，教育部校外教育培训监管司27日召开非学科类校外培训机构头部大企业负责人座谈会，分析研判群众反映的突出问题，听取有关意见和建议，并就规范非学科类校外培训必须坚持正确培训方向、切实维护群众利益提出具体要求。

记者了解到，根据教育部此前印发的通知，开展校外培训时，体育（或体育与健康）、艺术（或音乐、美术）学科，以及综合实践活动（含信息技术教育、劳动与技术教育）等按照非学科类进行管理。

座谈会上，教育部校外教育培训监管司有关负责人指出，随着校外培训治理工作的深入推进，一些地方出现了非学科类培训机构借寒假之机肆意涨价、过度营销、制造社会焦虑的做法。这既背离教育公益属性，又危害行业自身健康发展，必须坚决予以纠正。

与会的培训机构负责人深入剖析了当前一些问题的危害，查找了其中的原因，表达了积极主动参与治理的态度和信心、决心。大家一致认为，中央“双减”改革以来，各方面进展有目共睹，不仅有效减轻了学生和家长的负担，培训行业也校正了发展方向，净化了市场环境，健全了监管秩序，正在朝着规范、有序、健康的道路发展；但当前出现的一些培训机构借寒假之机大肆涨价、过度营销的做法，既损害群众利益，更危害行业发展，整个培训行业都应该引起重视，作好反思，自觉抵制。

培训机构负责人一致表示，要坚决支持中央深化“双减”改革，当前的重点是，主动公开非学科类收费范围及项目标准，杜绝恶意提升价格，努力提供优质优价的服务，让人民群众感受到培训行业应有的公平诚信，维护行业应有的形象；从长远看，关键是依法依规开展培训活动，不做虚假宣传，保障资金安全，履行合同按约收退费，加快走上规范经营发展的道路；从根本上讲，要强化培训行业情怀，高度重视人民群众反映的各类问题，坚持社会效益与经济效益并重，努力为学生健康成长、全面发展服务。

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