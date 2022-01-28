原标题：充实又快乐！“双减”开启寒假新“打开方式”

“当冬奥遇上春节，会碰撞出什么样的火花？又有哪些传统的冬季运动项目沿袭至今呢……”今年寒假，重庆市南岸区天台岗融创小学的同学们领到一份以北京冬奥会为主题的“九宫格”假期作业。学校教导处老师尹珩说，每个孩子都可以从中选择最感兴趣的3项来完成，在实践活动中体验冬季运动的魅力，感受传统文化的底蕴。

“双减”后的第一个寒假，各地中小学生开启了新的假期“打开方式”。在重庆，不少学校对寒假作业做了精心设计，不仅作业量更加科学，还将生活技能、传统节日、冬奥主题等内容融入作业中，探究学习、劳动教育、亲子活动等形式不一而足，不仅让寒假生活丰富多彩，也让孩子们学到很多知识和技能。

上午阅读，中午帮爸妈做家务，下午运动、休闲，晚上9点后洗漱睡觉……重庆市渝中区马家堡小学三年级三班的雷艾妤，寒假伊始就制定了一份“假期时间表”。原来，学校布置了一份假期作业，鼓励同学们自主设计寒假时间管理手册、记录执行情况，以帮助学生培养时间观念，养成合理规划利用时间的好习惯。

书面寒假作业、校外学科培训少了，可供孩子们自由支配的时间多了，图书馆、科技馆、博物馆等成为假期“充电”的好去处。重庆中国三峡博物馆三峡文物科技保护基地举办的“拯救青铜宝马”冬令营，吸引不少学生和家长报名。在文物修复师的指导下，孩子们小心翼翼地清理“青铜文物”的锈迹，制订修复计划，在体验“医治文物”的同时，走进文物背后的世界，学习丰富的历史考古知识。

在三峡文物科技保护基地，小朋友在学习文物修复知识。（受访者供图）

假期里，重庆图书馆少儿阅览室也是人气见涨，许多小读者或在座位上认真阅读，或在书架间寻找心仪的图书。家住重庆九龙坡区的谢女士和8岁的儿子选中《走进奇妙的数学世界》和《希腊神话故事》两本书，一起进行“亲子阅读”。她说：“现在孩子基本没有多少书面作业了，寒假期间也没补课，我们在这里一边获取知识，一边增进交流，真是一举两得。”

工作人员介绍，2021年重庆图书馆少儿书刊外借量达33万册，比上年增长50%，寒假期间外借量更是猛增。图书馆开辟了青少年学党史专区、中小学生必读书架，还在节假日开展“一刻钟故事会”“童话森林读书会”等活动，为小读者们创造更好的阅读体验。

孩子放假了，而家长还在上班，学生假期“看护难”是许多家长面临的问题。在重庆，一些中小学校和社会单位有针对性地开展假期托管服务，让孩子开心、家长放心。

潼南区“七彩假期”寒假公益托管班的孩子们在学习安全救护知识。（受访者供图）

“同学们看我示范，两指对准胸腔处，再将另一只手掌按在手指上……”1月18日，由重庆潼南区青少年活动中心举办的“七彩假期”寒假公益托管班开课，80多名孩子在志愿者老师的示范下学习安全救护知识。这个托管班不收取任何费用，师资主要来自当地文化馆和寒假返乡的大学生志愿者。

“托管班的服务是免费的，但课程内容可是一点折扣不打。”负责人熊佳介绍，根据孩子所处的不同年龄段和成长规律，老师们精心设计了绘画手工、经典诵读、安全防护、趣味运动等丰富多彩的实践课程，帮助孩子们度过一个充实又快乐的假期。（记者柯高阳、李晓婷）

(责编：温璐、李依环)